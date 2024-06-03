В ХМАО пенсионер, организовавший наркобизнес, попал на скамью подсудимых

Городской суд Мегиона (ХМАО) взял под стражу пенсионера-наркодилера за сбыт запрещенных веществ в значительном размере. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в telegram-канале «Суды Югры».
«Мегионским городским судом в отношении жителя города Мегиона, 1965 года рождения, ранее судимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данный гражданин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, <...> а именно в сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», — пояснили в публикации.
Санкция по данному преступлению подразумевает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Подсудимый и его адвокат подали апелляцию, чтобы оспорить решение суда.
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