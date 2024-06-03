На жительницу ХМАО завели уголовное дело из-за пороха, которым она лечила собак

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Женщина хранила порох дома, чтобы лечить собак от чумки
Женщина хранила порох дома, чтобы лечить собак от чумки Фото:

Жительница Югры оказалась под следствием из-за коробки пороха, которую хранила дома, чтобы лечить собак от чумки. Об этом сообщается в публикации telegram-канала «Суды Югры».

«Установлено, что подсудимая незаконно хранила взрывчатое вещество, а именно, оставила себе по месту своего жительства после смерти близкого родственника картонную коробку с порохом. Данное взрывчатое вещество обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — говорится в публикации канала.

Подсудимая сообщила в суде, что порох ей был нужен для того, чтобы с его помощью лечить своих собак, заболевших чумкой. Одна из свидетелей, проходивших по данному делу подтвердила пользу данного народного метода. В итоге суд признал югорчанку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 5 000 рублей.

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Жительница Югры оказалась под следствием из-за коробки пороха, которую хранила дома, чтобы лечить собак от чумки. Об этом сообщается в публикации telegram-канала «Суды Югры». «Установлено, что подсудимая незаконно хранила взрывчатое вещество, а именно, оставила себе по месту своего жительства после смерти близкого родственника картонную коробку с порохом. Данное взрывчатое вещество обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — говорится в публикации канала. Подсудимая сообщила в суде, что порох ей был нужен для того, чтобы с его помощью лечить своих собак, заболевших чумкой. Одна из свидетелей, проходивших по данному делу подтвердила пользу данного народного метода. В итоге суд признал югорчанку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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