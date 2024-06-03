На жительницу ХМАО завели уголовное дело из-за пороха, которым она лечила собак

Жительница Югры оказалась под следствием из-за коробки пороха, которую хранила дома, чтобы лечить собак от чумки. Об этом сообщается в публикации telegram-канала «Суды Югры».
«Установлено, что подсудимая незаконно хранила взрывчатое вещество, а именно, оставила себе по месту своего жительства после смерти близкого родственника картонную коробку с порохом. Данное взрывчатое вещество обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — говорится в публикации канала.
Подсудимая сообщила в суде, что порох ей был нужен для того, чтобы с его помощью лечить своих собак, заболевших чумкой. Одна из свидетелей, проходивших по данному делу подтвердила пользу данного народного метода. В итоге суд признал югорчанку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 5 000 рублей.
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