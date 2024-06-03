Япония получила квоту на вылов лососевых в российской экономической зоне

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Японским рыбакам разрешили вылов рыбы в российской экономической зоне
Японским рыбакам разрешили вылов рыбы в российской экономической зоне Фото:

Рыбакам из Японии разрешили вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Об этом рассказали в японском управлении по рыболовству.

«Японские рыбаки впервые за три года получили квоту на вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне», — говорится на сайте управления. Там добавили, что рыбакам выделена квота на вылов 125 тонн рыбы, в том числе 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.

Отмечается, что с 30 мая по 3 июня состоялась онлайн-конференция, на которой были согласованы квоты на вылов российского лосося и форели японскими рыболовными судами в 200-мильной зоне России в 2024 году. Это соглашение стало возможным после двухлетнего перерыва, поскольку в 2022 и 2023 годах переговоры по этому вопросу не проводились.

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Рыбакам из Японии разрешили вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Об этом рассказали в японском управлении по рыболовству. «Японские рыбаки впервые за три года получили квоту на вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне», — говорится на сайте управления. Там добавили, что рыбакам выделена квота на вылов 125 тонн рыбы, в том числе 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты. Отмечается, что с 30 мая по 3 июня состоялась онлайн-конференция, на которой были согласованы квоты на вылов российского лосося и форели японскими рыболовными судами в 200-мильной зоне России в 2024 году. Это соглашение стало возможным после двухлетнего перерыва, поскольку в 2022 и 2023 годах переговоры по этому вопросу не проводились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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