Япония получила квоту на вылов лососевых в российской экономической зоне

Рыбакам из Японии разрешили вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Об этом рассказали в японском управлении по рыболовству.
«Японские рыбаки впервые за три года получили квоту на вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне», — говорится на сайте управления. Там добавили, что рыбакам выделена квота на вылов 125 тонн рыбы, в том числе 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.
Отмечается, что с 30 мая по 3 июня состоялась онлайн-конференция, на которой были согласованы квоты на вылов российского лосося и форели японскими рыболовными судами в 200-мильной зоне России в 2024 году. Это соглашение стало возможным после двухлетнего перерыва, поскольку в 2022 и 2023 годах переговоры по этому вопросу не проводились.
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