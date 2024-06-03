Что означает форма, в которой появился Белоусов. Инфографика

Белоусов впервые принял участие в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов впервые появился на публике в военном кителе Фото:

На заседании Совета безопасности 3 июня новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов впервые появился в военной форме. Погоны на его кителе вызвали у журналистов предположение о присвоении ему звания генерала армии. Однако фактически министру обороны не присваивали нового воинского звания.

Информированный источник URA.RU сообщил, что Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии. Также отмечается, что обычно гражданские служащие носят повседневную форму одежды защитного цвета, а в органах управления, где не предусмотрена военная служба — черного.

При этом гражданские служащие должны носить форму одежды с нарукавными и нагрудными знаками, установленными для данного органа управления. Таким образом, появление Белоусова в военной форме на заседании Совета безопасности не свидетельствовало о его повышении в воинском звании, а было связано с установленными правилами ношения формы одежды для гражданских государственных служащих, занимающих высокие должности.

Разные варианты военной формы
Разные варианты военной формы
Фото:

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На заседании Совета безопасности 3 июня новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов впервые появился в военной форме. Погоны на его кителе вызвали у журналистов предположение о присвоении ему звания генерала армии. Однако фактически министру обороны не присваивали нового воинского звания. Информированный источник URA.RU сообщил, что Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии. Также отмечается, что обычно гражданские служащие носят повседневную форму одежды защитного цвета, а в органах управления, где не предусмотрена военная служба — черного. При этом гражданские служащие должны носить форму одежды с нарукавными и нагрудными знаками, установленными для данного органа управления. Таким образом, появление Белоусова в военной форме на заседании Совета безопасности не свидетельствовало о его повышении в воинском звании, а было связано с установленными правилами ношения формы одежды для гражданских государственных служащих, занимающих высокие должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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