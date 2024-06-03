Что означает форма, в которой появился Белоусов. Инфографика

Белоусов впервые принял участие в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

03 июня 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов впервые появился на публике в военном кителе Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Совета безопасности 3 июня новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов впервые появился в военной форме. Погоны на его кителе вызвали у журналистов предположение о присвоении ему звания генерала армии. Однако фактически министру обороны не присваивали нового воинского звания. Информированный источник URA.RU сообщил, что Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии. Также отмечается, что обычно гражданские служащие носят повседневную форму одежды защитного цвета, а в органах управления, где не предусмотрена военная служба — черного. При этом гражданские служащие должны носить форму одежды с нарукавными и нагрудными знаками, установленными для данного органа управления. Таким образом, появление Белоусова в военной форме на заседании Совета безопасности не свидетельствовало о его повышении в воинском звании, а было связано с установленными правилами ношения формы одежды для гражданских государственных служащих, занимающих высокие должности. Разные варианты военной формы Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Совета безопасности 3 июня новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов впервые появился в военной форме. Погоны на его кителе вызвали у журналистов предположение о присвоении ему звания генерала армии. Однако фактически министру обороны не присваивали нового воинского звания. Информированный источник URA.RU сообщил, что Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии. Также отмечается, что обычно гражданские служащие носят повседневную форму одежды защитного цвета, а в органах управления, где не предусмотрена военная служба — черного. При этом гражданские служащие должны носить форму одежды с нарукавными и нагрудными знаками, установленными для данного органа управления. Таким образом, появление Белоусова в военной форме на заседании Совета безопасности не свидетельствовало о его повышении в воинском звании, а было связано с установленными правилами ношения формы одежды для гражданских государственных служащих, занимающих высокие должности.