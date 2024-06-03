Сын вице-мэра из ХМАО подрался в своем кабинете с главой поселка

Сын замглавы Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева – Ян Воробьев подрался с главой поселения Октябрьское Владиславом Сенченковым. Об этом URA.RU сообщил источник среди силовиков.
По словам инсайдера, инцидент произошел в здании администрации поселка. Воробьев-младший, который в районной администрации является заведующим отделом физической культуры и спорта, сначала повздорил с подчиненным. По его мнению сотрудник передал документы Сенченкову, которые затем должны оказаться в прокуратуре из-за разбирательства о конфликте интересов с семьей Воробьевых. Ян оскорблял своего подчиненного, в итоге тот на нервной почве ушел на больничный. А на следующий день у Воробьева произошла драка с главой поселка.
Сам Сенченков в разговоре с URA.RU подтвердил произошедшую ситуацию. Потасовка произошла, когда глава поселка вошел в кабинет Воробьева-младшего для того, чтобы выяснить обстоятельства скандала произошедшего накануне. «Ян оскорбительно, в нецензурной форме начал высказываться в мой адрес. Угрожал. Затем начал наносить мне удары, я вынужден был защищаться», — прокомментировал чиновник. Оба чиновника сняли побои и написали друг на друга заявления в правоохранительные органы.
В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Воробьев-младший не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла конфликт интересов в администрации Октябрьского района, где заведующий отделом физической культуры и спорта Ян Воробьев работает под кураторством своего отца – вице-мэра Владимира Воробьева. В адрес главы Октябрьского района Сергея Заплатина было внесено представление.
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