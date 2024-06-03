03 июня 2024

Reuters: Италия хочет направить Украине вторую систему ПВО

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, с-400,  stock
Системы ПВО станут частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Италия планирует предоставить Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву», — указал источник, передает агентство Reuters. По его словам, решение о передаче системы может быть принято в ближайшее время. Система противовоздушной обороны SAMP/T, которая в настоящее время расположена в Кувейте, скоро вернется в Италию. Однако точные сроки возможной поставки пока не уточняются.

В 2023 году Италия и Франция заявили, что готовы предоставить Киеву систему ПВО. Тогда министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T». Летом 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины. Накануне активисты провели акцию протеста против политики Макрона в отношении Украины, пишет «Царьград».

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Италия планирует предоставить Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву», — указал источник, передает агентство Reuters. По его словам, решение о передаче системы может быть принято в ближайшее время. Система противовоздушной обороны SAMP/T, которая в настоящее время расположена в Кувейте, скоро вернется в Италию. Однако точные сроки возможной поставки пока не уточняются. В 2023 году Италия и Франция заявили, что готовы предоставить Киеву систему ПВО. Тогда министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T». Летом 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины. Накануне активисты провели акцию протеста против политики Макрона в отношении Украины, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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