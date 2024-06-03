Reuters: Италия хочет направить Украине вторую систему ПВО

03 июня 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Системы ПВО станут частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Италия планирует предоставить Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву», — указал источник, передает агентство Reuters. По его словам, решение о передаче системы может быть принято в ближайшее время. Система противовоздушной обороны SAMP/T, которая в настоящее время расположена в Кувейте, скоро вернется в Италию. Однако точные сроки возможной поставки пока не уточняются. В 2023 году Италия и Франция заявили, что готовы предоставить Киеву систему ПВО. Тогда министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T». Летом 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины. Накануне активисты провели акцию протеста против политики Макрона в отношении Украины, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Италия планирует предоставить Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву», — указал источник, передает агентство Reuters. По его словам, решение о передаче системы может быть принято в ближайшее время. Система противовоздушной обороны SAMP/T, которая в настоящее время расположена в Кувейте, скоро вернется в Италию. Однако точные сроки возможной поставки пока не уточняются. В 2023 году Италия и Франция заявили, что готовы предоставить Киеву систему ПВО. Тогда министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T». Летом 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины. Накануне активисты провели акцию протеста против политики Макрона в отношении Украины, пишет «Царьград».