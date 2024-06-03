03 июня 2024

Скандальный чиновник уволен с работы после драки с мэром из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ян Воробьев уволен из администрации Октябрьского района
Ян Воробьев уволен из администрации Октябрьского района Фото:

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района Ян Воробьев уволен после драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политтусовке.

«Воробьева увольняют после череды скандалов. Его кабинет от личных вещей уже освобожден», — рассказал инсайдер. Об увольнении Воробьева пишет и telegram-канал «5 этаж», аффилированный с властями ХМАО.

Там также указано, что вопросы есть и к отцу чиновника — Владимиру Воробьеву, который является заместителем главы Октябрьского района. «Также у 5-го этажа есть вопросы к Воробьеву-старшему, который работает в Октябрьском районе на позиции заместителя главы. Его действия на посту в ближайшее время также получат оценку. Сергею Заплатину сделано предупреждение за неудовлетворительную кадровую политику и отсутствие своевременно принятых мер», — указано в посте. Сам глава Октябрьского района не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Воробьев-младший повздорил с подчиненным и подрался с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. Поводом для выяснения отношений стали документы, которые могли попасть в районную прокуратуру, чего не хотел допустить уволенный чиновник.

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Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района Ян Воробьев уволен после драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политтусовке. «Воробьева увольняют после череды скандалов. Его кабинет от личных вещей уже освобожден», — рассказал инсайдер. Об увольнении Воробьева пишет и telegram-канал «5 этаж», аффилированный с властями ХМАО. Там также указано, что вопросы есть и к отцу чиновника — Владимиру Воробьеву, который является заместителем главы Октябрьского района. «Также у 5-го этажа есть вопросы к Воробьеву-старшему, который работает в Октябрьском районе на позиции заместителя главы. Его действия на посту в ближайшее время также получат оценку. Сергею Заплатину сделано предупреждение за неудовлетворительную кадровую политику и отсутствие своевременно принятых мер», — указано в посте. Сам глава Октябрьского района не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Воробьев-младший повздорил с подчиненным и подрался с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. Поводом для выяснения отношений стали документы, которые могли попасть в районную прокуратуру, чего не хотел допустить уволенный чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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