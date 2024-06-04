Жители ХМАО стали устраивать пышные свадьбы в Год семьи

Жители ХМАО стали активнее устраивать пышные свадьбы в Год семьи. Молодожены предпочитают проводить церемонии в торжественной обстановке, на которые приглашают родственников и друзей даже из других регионов.
«Заключить брак в Год семьи — очень символично. Для нас, молодоженов, это несет определенную ценность, которой пронизаны целые поколения. Постарались позвать и на церемонию, и на свадебный банкет всех родственников и друзей. Были рады видеть тех, кто приехал из других регионов», — поделилась с агентством жительница Сургута, которая недавно вышла замуж.
В департаменте внутренней политики ХМАО URA.RU сообщили, что более 70% югорских молодоженов отдают предпочтение торжественной свадебной церемонии. «Количество браков в автономном округе, заключаемых в торжественной обстановке, остается стабильным, и составляет в среднем более 70 % от общего количества регистрируемых браков. Ограничения по количеству гостей, присутствующих на государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, отсутствуют», — прокомментировали агентству в департаменте.
Ранее URA.RU рассказывало про пышную свадьбу ведущей вечеринок из Сургута. На торжестве присутствовала съемочная команда телеканала «Пятница», а среди гостей была замечена звезда шоу «Большие девочка».
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