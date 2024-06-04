Артюхов назвал главные вызовы для Ямала на ВДНХ

Губернатор ЯНАО Артюхов выступил на днях Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ

04 июня 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Артюхов сделал акцент на проблемной тематике в своем выступлении на ВДНХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на выставке «Россия» на ВДНХ, где проходят дни Урало-Сибирского региона. В отличие от других губернаторов, он сделал упор не на достижениях региона, а на вызовах, которые ему предстоит преодолеть. Вот самое важное, что выделил Артюхов в своей речи: Сокращение добычи СПГ. Один из главных вызовов для Ямала — это снижение показателей по добыче газа. «Наш фундамент — это газодобыча. Все мы понимаем, в каких условиях находимся. Цифры по добыче сегодня даже не двузначные, а однозначные. Это все вызов, это новые задачи по логистике», — заявил Артюхов. Увеличение населения. В ближайшие году Ямалу, по поручению президента, предстоит увеличивать население. В текущем году губернатору предстоит защитить мастер-планы по увеличению численность населения опорных городов: Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Резкое подорожание жилья. По словам губернатора Ямала, стоимость квадратного метра в крупных городах сравнялась со стоимостью квадратного метра в Санкт-Петербурге. К примеру, в Новом Уренгое это почти 200 тысяч рублей. По словам Артюхова, это огромный вызов. Смещение газодобычи в новые территории и освоение Арктики. Этот приоритет для Ямала определил президент Путина Вовлечение трудноизвлекаемых запасов. По словам Артюхова, триллионы кубометров газа сегодня не извлекаются. Ни технологически, ни организационно сегодня добиться извлечения этих ресурсов невозможно, одна губернатор Ямала пообещал решить эту проблему. Ведь помимо ресурсов, это — десятки тысяч рабочих мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на выставке «Россия» на ВДНХ, где проходят дни Урало-Сибирского региона. В отличие от других губернаторов, он сделал упор не на достижениях региона, а на вызовах, которые ему предстоит преодолеть. Вот самое важное, что выделил Артюхов в своей речи: Сокращение добычи СПГ. Один из главных вызовов для Ямала — это снижение показателей по добыче газа. «Наш фундамент — это газодобыча. Все мы понимаем, в каких условиях находимся. Цифры по добыче сегодня даже не двузначные, а однозначные. Это все вызов, это новые задачи по логистике», — заявил Артюхов. Увеличение населения. В ближайшие году Ямалу, по поручению президента, предстоит увеличивать население. В текущем году губернатору предстоит защитить мастер-планы по увеличению численность населения опорных городов: Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Резкое подорожание жилья. По словам губернатора Ямала, стоимость квадратного метра в крупных городах сравнялась со стоимостью квадратного метра в Санкт-Петербурге. К примеру, в Новом Уренгое это почти 200 тысяч рублей. По словам Артюхова, это огромный вызов. Смещение газодобычи в новые территории и освоение Арктики. Этот приоритет для Ямала определил президент Путина Вовлечение трудноизвлекаемых запасов. По словам Артюхова, триллионы кубометров газа сегодня не извлекаются. Ни технологически, ни организационно сегодня добиться извлечения этих ресурсов невозможно, одна губернатор Ямала пообещал решить эту проблему. Ведь помимо ресурсов, это — десятки тысяч рабочих мест.