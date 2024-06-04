Власти Кипра проверят сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис.
«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами. Его слова приводит агентство
Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено.
Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет
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