Власти Кипра проверят сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский, по данным СМИ, купил отель на деньги Запада Фото:

Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис.

«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами. Его слова приводит агентство Philenews.

Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено.

Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет MK.RU.

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Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис. «Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами. Его слова приводит агентство Philenews. Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено. Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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