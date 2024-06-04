Власти Кипра проверят сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

04 июня 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, по данным СМИ, купил отель на деньги Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис. «Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами. Его слова приводит агентство Philenews . Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено. Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис. «Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами. Его слова приводит агентство Philenews. Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено. Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет MK.RU.