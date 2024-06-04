04 июня 2024

Курганские автобусы поедут в объезд участка улицы, закрытого на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Восемь маршрутов изменят путь следования из-за перекрытого участка улицы Карла Маркса (архивное фото)
Восемь маршрутов изменят путь следования из-за перекрытого участка улицы Карла Маркса (архивное фото) Фото:

В Кургане начинаются ремонтные работы на одном из участков улицы Карла Маркса, что приведет к временным изменениям в движении общественного транспорта. Об этом написала администрация города Кургана в своем сообществе соцсети «ВКонтакте».

«По информации МКУ „Транспортное управление“, на период проведения ремонтных работ изменит работу общественный транспорт», — указано в сообществе «Город Курган». По данным мэрии, изменения сохранятся до 10 июня. Затем администрация дополнительно проинформирует население. При этом участок улицы Карла Маркса, расположенный между домом № 117 и улицей Аргентовского, 44, власти планируют открыть только 4 июля.

Изменение работы коснется восьми автобусных маршрутов. Перенаправленные автобусы, по информации мэрии, будут следовать следующим образом:

  • № 29, 93, 319 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • № 97 — ул. Половинская, Гоголя, Бурова — Петрова, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
  • № 73 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
  • № 90 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • № 91 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • № 94 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя, Савельева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют для движения участок улицы Карла Маркса. Это необходимо для устранения двух аварий, произошедших на коллекторах. Проведение работ вместе с восстановлением может занять месяц.

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В Кургане начинаются ремонтные работы на одном из участков улицы Карла Маркса, что приведет к временным изменениям в движении общественного транспорта. Об этом написала администрация города Кургана в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». «По информации МКУ „Транспортное управление“, на период проведения ремонтных работ изменит работу общественный транспорт», — указано в сообществе «Город Курган». По данным мэрии, изменения сохранятся до 10 июня. Затем администрация дополнительно проинформирует население. При этом участок улицы Карла Маркса, расположенный между домом № 117 и улицей Аргентовского, 44, власти планируют открыть только 4 июля. Изменение работы коснется восьми автобусных маршрутов. Перенаправленные автобусы, по информации мэрии, будут следовать следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют для движения участок улицы Карла Маркса. Это необходимо для устранения двух аварий, произошедших на коллекторах. Проведение работ вместе с восстановлением может занять месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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