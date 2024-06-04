Курганские автобусы поедут в объезд участка улицы, закрытого на месяц

В Кургане начинаются ремонтные работы на одном из участков улицы Карла Маркса, что приведет к временным изменениям в движении общественного транспорта. Об этом написала администрация города Кургана в своем сообществе соцсети «ВКонтакте».
«По информации МКУ „Транспортное управление“, на период проведения ремонтных работ изменит работу общественный транспорт», — указано в сообществе «Город Курган». По данным мэрии, изменения сохранятся до 10 июня. Затем администрация дополнительно проинформирует население. При этом участок улицы Карла Маркса, расположенный между домом № 117 и улицей Аргентовского, 44, власти планируют открыть только 4 июля.
Изменение работы коснется восьми автобусных маршрутов. Перенаправленные автобусы, по информации мэрии, будут следовать следующим образом:
- № 29, 93, 319 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
- № 97 — ул. Половинская, Гоголя, Бурова — Петрова, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
- № 73 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
- № 90 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
- № 91 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
- № 94 — ул. К. Маркса, Бурова — Петрова, Гоголя, Савельева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют для движения участок улицы Карла Маркса. Это необходимо для устранения двух аварий, произошедших на коллекторах. Проведение работ вместе с восстановлением может занять месяц.
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