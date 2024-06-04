04 июня 2024

Спикер заксо раскрыла, зачем срочно собирают депутатов — на фоне слухов о Куйвашеве

Свердловским депутатам запретили разъезжаться из-за налоговой реформы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области
Заседание намечено на 6 июня Фото:

В повестке внеочередного заседания свердловского заксобрания, ради которого депутатам запретили покидать регион без уважительной причины, будет только один вопрос — изменение налоговой системы РФ. Об этом URA.RU сообщила спикер Людмила Бабушкина.

«Да, [заседание пройдет] 6 июня. [Планируется обсудить] изменение налоговой системы. Мы будем рассматривать законопроект, внесенный в Госдуму», — поделилась депутат. Также Бабушкина отметила, что «большинство граждан выиграют» от реформы, запущенной федеральным кабмином. «Это был запрос общества, правительство и минфин удовлетворили его», — отметила председатель.

Объясняя, зачем рассматривать этот вопрос так срочно, Бабушкина объяснила, что впереди — работа над бюджетом 2025 года, который будет формироваться иначе. А из-за летних отпусков, в которые скоро разъедутся депутаты, обсуждение могло затянуться на неопределенный срок.

Фактически это точка в спорах о том, зачем собирают парламентариев. Не имея точной информации, политический и бизнес-истеблишмент в последнее время обсуждал самые разные версии — вплоть до объявления внеочередных губернаторских выборов в связи с возможным повышением главы региона Евгения Куйвашева.

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В повестке внеочередного заседания свердловского заксобрания, ради которого депутатам запретили покидать регион без уважительной причины, будет только один вопрос — изменение налоговой системы РФ. Об этом URA.RU сообщила спикер Людмила Бабушкина. «Да, [заседание пройдет] 6 июня. [Планируется обсудить] изменение налоговой системы. Мы будем рассматривать законопроект, внесенный в Госдуму», — поделилась депутат. Также Бабушкина отметила, что «большинство граждан выиграют» от реформы, запущенной федеральным кабмином. «Это был запрос общества, правительство и минфин удовлетворили его», — отметила председатель. Объясняя, зачем рассматривать этот вопрос так срочно, Бабушкина объяснила, что впереди — работа над бюджетом 2025 года, который будет формироваться иначе. А из-за летних отпусков, в которые скоро разъедутся депутаты, обсуждение могло затянуться на неопределенный срок. Фактически это точка в спорах о том, зачем собирают парламентариев. Не имея точной информации, политический и бизнес-истеблишмент в последнее время обсуждал самые разные версии — вплоть до объявления внеочередных губернаторских выборов в связи с возможным повышением главы региона Евгения Куйвашева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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