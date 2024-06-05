Робота-кентавра из Магнитогорска испытали в условиях лунной поверхности. Фото

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Луна, спутник Земли. Челябинск, небо, луна, астрономия, полнолуние, природа, спутник земли, небесное явление
Умной технике предстоит работать на Луне Фото:

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Москве испытали робота-кентавра, произведенного НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Как URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе предприятия, в майских испытаниях участвовали специалисты ряда стран.

«Эксперимент SIRIUS-2024 позволил протестировать управление роботом в условиях лунной поверхности и изучить методы взаимодействия между роботом и экипажем. Испытания центр подготовки провел 20—21 мая», — заявили в пресс-службе.

Десантная операция состояла из двух этапов. Сначала члены экипажа имитировали высадку на поверхность Луны малыми группами. Космонавты выполнили на спутнике Земли серию тестов. Антропоморфный робот на подвижной платформе использовался в ходе второго этапа.

В ходе эксперимента ученые сфокусировались на тестировании возможностей дистанционного управления роботом в условиях микрогравитации, его взаимодействия с космическим кораблем и способности машины самообучаться. Основной целью было определить эффективность созданных технологий для будущих долгосрочных миссий на другие планеты.

Антропоморфный робот-кентавр стал новым этапом разработок, начатых в рамках проекта «Союз-Ф». В 2019 году в рамках этого проекта робот FEDOR выступил первым роботом-космонавтом, который совершил полный цикл полета в космос и вернулся на Землю после выполнения научной программы на МКС.

О создании антропоморфных роботов на подвижной платформе специалисты НПО «Андроидная техника» рассказывали в фильме Роскосмоса. Конструкцию выбрали из-за ее наибольшей практичности в работе. В работе также принимали участие ученые Магнитогорского государственного технического университета.

Робота на подвижной платформе испытали специалисты нескольких стран
Робота на подвижной платформе испытали специалисты нескольких стран
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В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Москве испытали робота-кентавра, произведенного НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Как URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе предприятия, в майских испытаниях участвовали специалисты ряда стран. «Эксперимент SIRIUS-2024 позволил протестировать управление роботом в условиях лунной поверхности и изучить методы взаимодействия между роботом и экипажем. Испытания центр подготовки провел 20—21 мая», — заявили в пресс-службе. Десантная операция состояла из двух этапов. Сначала члены экипажа имитировали высадку на поверхность Луны малыми группами. Космонавты выполнили на спутнике Земли серию тестов. Антропоморфный робот на подвижной платформе использовался в ходе второго этапа. В ходе эксперимента ученые сфокусировались на тестировании возможностей дистанционного управления роботом в условиях микрогравитации, его взаимодействия с космическим кораблем и способности машины самообучаться. Основной целью было определить эффективность созданных технологий для будущих долгосрочных миссий на другие планеты. Антропоморфный робот-кентавр стал новым этапом разработок, начатых в рамках проекта «Союз-Ф». В 2019 году в рамках этого проекта робот FEDOR выступил первым роботом-космонавтом, который совершил полный цикл полета в космос и вернулся на Землю после выполнения научной программы на МКС. О создании антропоморфных роботов на подвижной платформе специалисты НПО «Андроидная техника» рассказывали в фильме Роскосмоса. Конструкцию выбрали из-за ее наибольшей практичности в работе. В работе также принимали участие ученые Магнитогорского государственного технического университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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