Роботы станут первыми колонизаторами Луны Фото: Илья Московец © URA.RU

НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) готовит для отправки на Луну роботов-строителей с колесами вместо ног. Как в фильме Роскосмоса рассказал гендиректор предприятия Александр Пермяков, конструкцию антропоморфных роботов выбрали из удобства использования в пределах инфраструктуры.

«Человек универсален. Мы не можем вводить кубическое существо в нашу инфраструктуру. А когда делаем антропоморфное существо, то ничего менять не надо. Максимальное распространение получит универсальное устройство, которое как человек выполняет универсальные операции», — сообщил Пермяков.

Академик РАН Лев Зеленый пояснил, что на первом этапе освоения спутника Земли на Луну отправят псевдоантропоморфных роботов-строителей. Их задачей будет сделать из лунного грунта кирпичи. Освоив процесс, добавил ректор Магнитогорского государственного техуниверситета имени Носова (МГТУ) Михаил Чукин, россияне смогут создать станции для безопасного местопребывания людей.

Потомки робота Федора сохранят торсовую и манипуляторную части, но вместо ног появится колесная база. В стране намерены сформировать отряд роботов-космонавтов. Для ближайшей миссии к спутнику Земли «Луна-25» готов робот для сбора и анализа лунного грунта. На человека он не похож.

Для массового производства роботов на российских заводах осваивают выпуск электромеханических систем. Как отметил исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров, предприятие занимается выпуском необходимых комплектующих. Характеристики отечественных изделий на 10-20% превосходят импортные аналоги.

Заявления сделаны в документальной картине, которую Роскосмос снял про создание и запуск на орбиту первого робота FEDOR’ас позывным Skybot F-850. В настоящий момент обязательным пунктом программы подготовки космонавтов является отработка навыков взаимодействия с роботами. Тренировки ведутся на предшественнике Федора. Другую его версию создали для полета на VRC. На космонавта надевают аватар, который дублирует действия человека. При этом робот может работать и автономно.