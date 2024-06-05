Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео

Новую LADA Iskra показали на ПМЭФ
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Комплектующие из других стран для LADA Iskra не требуются Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta, передает корреспондент с места событий. Серийный выпуск авто запланирован на начало 2025 года.

«В производство и разработку было вложено 23 миллиарда рублей. В модельном ряду пятиступенчатая механика интегрирована с двигателем в 90 лошадиных сил при объеме 1,6 литра», — пишет telegram-канала Mash. По словам представителей LADA, комплектующие из других стран для создания этой модели не требуются.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, отмечали в «АвтоВАЗе». Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность РФ. На данный момент марка включает в себя четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, тем самым увеличились почти вдвое.

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На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta, передает корреспондент с места событий. Серийный выпуск авто запланирован на начало 2025 года. «В производство и разработку было вложено 23 миллиарда рублей. В модельном ряду пятиступенчатая механика интегрирована с двигателем в 90 лошадиных сил при объеме 1,6 литра», — пишет telegram-канала Mash. По словам представителей LADA, комплектующие из других стран для создания этой модели не требуются. Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, отмечали в «АвтоВАЗе». Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти. «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность РФ. На данный момент марка включает в себя четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, тем самым увеличились почти вдвое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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