В ХМАО депутат объявила о желании участвовать в выборах мэра после увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Светлана Бондаренко планирует участвовать в выборах мэра Белого Яра после увольнения из "Ресурсного центра культуры"
Депутат Светлана Бондаренко планирует участвовать в выборах мэра Белого Яра после увольнения из "Ресурсного центра культуры" Фото:

Депутат поселка Белый Яр (Сургутский район) Светлана Бондаренко заявила о желании участвовать в выборах главы поселения после того, как приняла решение об уходе с работы. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU.

«Более тридцати лет я живу и работаю в поселке. Знаю проблемы его жителей. Хочется, чтобы Белый Яр стал чистым и комфортным для жизни», — отметила Бондаренко.

В своем аккаунте во «ВКонтакте» она поинтересовалась у подписчиков, поддержат ли они ее решение. Также в формате сторис Бондаренко рассказала, что собирается увольняться с должности художественного руководителя муниципального учреждения «Ресурсный центр культуры». Толчком к этому решению стало отсутствие возможности работать дистанционно, «а нагибать себя она никому не позволит».

Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава поселка Белый Яр Валерий Лыпырь запустил весной мэропад в Сургутском районе, уйдя в отставку. А кандидатом от «Единой России» стал Владимир Мансуров, который работает в мэрии поселка Солнечный.

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Депутат поселка Белый Яр (Сургутский район) Светлана Бондаренко заявила о желании участвовать в выборах главы поселения после того, как приняла решение об уходе с работы. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU. «Более тридцати лет я живу и работаю в поселке. Знаю проблемы его жителей. Хочется, чтобы Белый Яр стал чистым и комфортным для жизни», — отметила Бондаренко. В своем аккаунте во «ВКонтакте» она поинтересовалась у подписчиков, поддержат ли они ее решение. Также в формате сторис Бондаренко рассказала, что собирается увольняться с должности художественного руководителя муниципального учреждения «Ресурсный центр культуры». Толчком к этому решению стало отсутствие возможности работать дистанционно, «а нагибать себя она никому не позволит». Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава поселка Белый Яр Валерий Лыпырь запустил весной мэропад в Сургутском районе, уйдя в отставку. А кандидатом от «Единой России» стал Владимир Мансуров, который работает в мэрии поселка Солнечный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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