08 июня 2024

Появились кадры атаки БПЛА на Северную Осетию

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Северная Осетия подверглась атаке беспилотников ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три украинских беспилотника атаковали Северную Осетию. В сети распространилась видеозапись, на которой запечатлен пролет одного из этих беспилотников, предположительно модели «Мугин-5 Про».

«На видео пролет одного из украинских дронов. Предварительно, это „Мугин-5 Про“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ВСУ провели атаку с участием как минимум трех БПЛА. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. По данным источников, все дроны были сбиты. Они вылетели с акватории Черного моря в районе Одессы, передали в telegram-канале.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 8 июня ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию. Над республикой был сбит беспилотник. Минобороны подтвердило эту информацию, отметив, что инцидент произошел около 8:40 по московскому времени.

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Три украинских беспилотника атаковали Северную Осетию. В сети распространилась видеозапись, на которой запечатлен пролет одного из этих беспилотников, предположительно модели «Мугин-5 Про». «На видео пролет одного из украинских дронов. Предварительно, это „Мугин-5 Про“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ВСУ провели атаку с участием как минимум трех БПЛА. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. По данным источников, все дроны были сбиты. Они вылетели с акватории Черного моря в районе Одессы, передали в telegram-канале. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 8 июня ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию. Над республикой был сбит беспилотник. Минобороны подтвердило эту информацию, отметив, что инцидент произошел около 8:40 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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