Появились кадры атаки БПЛА на Северную Осетию

08 июня 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Северная Осетия подверглась атаке беспилотников ВСУ Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три украинских беспилотника атаковали Северную Осетию. В сети распространилась видеозапись, на которой запечатлен пролет одного из этих беспилотников, предположительно модели «Мугин-5 Про». «На видео пролет одного из украинских дронов. Предварительно, это „Мугин-5 Про“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ВСУ провели атаку с участием как минимум трех БПЛА. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. По данным источников, все дроны были сбиты. Они вылетели с акватории Черного моря в районе Одессы, передали в telegram-канале. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 8 июня ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию. Над республикой был сбит беспилотник. Минобороны подтвердило эту информацию, отметив, что инцидент произошел около 8:40 по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три украинских беспилотника атаковали Северную Осетию. В сети распространилась видеозапись, на которой запечатлен пролет одного из этих беспилотников, предположительно модели «Мугин-5 Про». «На видео пролет одного из украинских дронов. Предварительно, это „Мугин-5 Про“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ВСУ провели атаку с участием как минимум трех БПЛА. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. По данным источников, все дроны были сбиты. Они вылетели с акватории Черного моря в районе Одессы, передали в telegram-канале. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 8 июня ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию. Над республикой был сбит беспилотник. Минобороны подтвердило эту информацию, отметив, что инцидент произошел около 8:40 по московскому времени.