Появились кадры атаки БПЛА на Северную Осетию

Три украинских беспилотника атаковали Северную Осетию. В сети распространилась видеозапись, на которой запечатлен пролет одного из этих беспилотников, предположительно модели «Мугин-5 Про».
«На видео пролет одного из украинских дронов. Предварительно, это „Мугин-5 Про“», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ВСУ провели атаку с участием как минимум трех БПЛА. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. По данным источников, все дроны были сбиты. Они вылетели с акватории Черного моря в районе Одессы, передали в telegram-канале.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 8 июня ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию. Над республикой был сбит беспилотник. Минобороны подтвердило эту информацию, отметив, что инцидент произошел около 8:40 по московскому времени.
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