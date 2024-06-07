07 июня 2024

ХМАО выйдет на новый технологический уровень

ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» заключил соглашение с НОЦ «Мореагробиотех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение направлено на реализацию научно-исследовательских проектов
Соглашение направлено на реализацию научно-исследовательских проектов Фото:

Научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» заключил соглашение с научно-образовательным центром «Мореагробиотех». Благодаря этому ХМАО выйти на новый технологический уровень. Об этом сообщило правительство региона. 

«Документ подписали генеральный директор Фонда Инна Андреянова и директор центра Алексей Чуклин. Соглашение направлено на объединение усилий в реализации научно-исследовательских проектов и позволит округу и стране выйти на новый технологический уровень», — говорится в telegram-канале правительства. 

«Юнити парк» — проект, воплощающий в Югре идею инновационного района — уникального пространства для развития науки и исследований. «Мореагробиотех» — это межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Цель его состоит в развитии науки, а также во внедрении в жизнь изобретений молодых ученых.

Правительство ХМАО заключило и продлило ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей. Он подписал договоры о сотрудничестве с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР».

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Научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» заключил соглашение с научно-образовательным центром «Мореагробиотех». Благодаря этому ХМАО выйти на новый технологический уровень. Об этом сообщило правительство региона.  «Документ подписали генеральный директор Фонда Инна Андреянова и директор центра Алексей Чуклин. Соглашение направлено на объединение усилий в реализации научно-исследовательских проектов и позволит округу и стране выйти на новый технологический уровень», — говорится в telegram-канале правительства.  «Юнити парк» — проект, воплощающий в Югре идею инновационного района — уникального пространства для развития науки и исследований. «Мореагробиотех» — это межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Цель его состоит в развитии науки, а также во внедрении в жизнь изобретений молодых ученых. Правительство ХМАО заключило и продлило ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей. Он подписал договоры о сотрудничестве с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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