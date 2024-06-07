ХМАО выйдет на новый технологический уровень

Научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» заключил соглашение с научно-образовательным центром «Мореагробиотех». Благодаря этому ХМАО выйти на новый технологический уровень. Об этом сообщило правительство региона.
«Документ подписали генеральный директор Фонда Инна Андреянова и директор центра Алексей Чуклин. Соглашение направлено на объединение усилий в реализации научно-исследовательских проектов и позволит округу и стране выйти на новый технологический уровень», — говорится в telegram-канале правительства.
«Юнити парк» — проект, воплощающий в Югре идею инновационного района — уникального пространства для развития науки и исследований. «Мореагробиотех» — это межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Цель его состоит в развитии науки, а также во внедрении в жизнь изобретений молодых ученых.
Правительство ХМАО заключило и продлило ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Врио округа Руслан Кухарук заявил, что речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей. Он подписал договоры о сотрудничестве с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР».
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