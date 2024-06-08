МИД Турции призвал Совбез ООН перестать быть заложником США

08 июня 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В МИД Турции назвали Совбез ООН заложником США Фото: Официальный сайт президента Украины Совет Безопасности ООН должен перестать быть заложником США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи министров иностранных дел стран D8. «В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — сказал Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости. Глава турецкого дипведомства также заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права, совершив военные преступления в секторе Газа. Он также подчеркнул, что решать проблему на Ближнем Востоке необходимо сообща странам, находящимся в этом регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Безопасности ООН должен перестать быть заложником США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи министров иностранных дел стран D8. «В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — сказал Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости. Глава турецкого дипведомства также заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права, совершив военные преступления в секторе Газа. Он также подчеркнул, что решать проблему на Ближнем Востоке необходимо сообща странам, находящимся в этом регионе.