МИД Турции призвал Совбез ООН перестать быть заложником США

Совет Безопасности ООН должен перестать быть заложником США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи министров иностранных дел стран D8.
«В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — сказал Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости.
Глава турецкого дипведомства также заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права, совершив военные преступления в секторе Газа. Он также подчеркнул, что решать проблему на Ближнем Востоке необходимо сообща странам, находящимся в этом регионе.
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