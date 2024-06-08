08 июня 2024

МИД Турции призвал Совбез ООН перестать быть заложником США

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В МИД Турции назвали Совбез ООН заложником США Фото:

Совет Безопасности ООН должен перестать быть заложником США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи министров иностранных дел стран D8.

«В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — сказал Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости.

Глава турецкого дипведомства также заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права, совершив военные преступления в секторе Газа. Он также подчеркнул, что решать проблему на Ближнем Востоке необходимо сообща странам, находящимся в этом регионе.

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Совет Безопасности ООН должен перестать быть заложником США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи министров иностранных дел стран D8. «В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — сказал Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости. Глава турецкого дипведомства также заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права, совершив военные преступления в секторе Газа. Он также подчеркнул, что решать проблему на Ближнем Востоке необходимо сообща странам, находящимся в этом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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