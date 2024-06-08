Чеботина поставила ультиматум инициаторам закона о дресс-коде для артистов

Чеботина готова уйти со сцены, если для артистов введут дресс-код

08 июня 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Певица Люся Чеботина пригрозила завершить концертную деятельность, если введут дресс-код для артистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская певица Люся Чеботина, известная популярной песней «Солнце Монако», пообещала уйти со сцены, если для артистов введут дресс-код. Об этом она заявила на полях ПМЭФ, высказываясь о подобной инициативе депутатов.



«Если такой закон [о едином дресс-коде для артистов] введут, то, к сожалению, я буду заканчивать со своей концертной деятельностью», — заявила Чеботина в ходе ПМЭФ. Ее слова передает Shot. По ее словам, авторы законодательной инициативы не понимают, насколько артистам бывает жарко выступать со сцены. Зачастую именно по этой причине творческие деятели предпочитают на сцене откровенные наряды. Несколько дней назад депутат от КПРФ Ирина Филатова призвала ввести в России дресс-код для артистов. Она направляла соответствующее письмо министру культуры России Ольге Любимовой. Поводом для этого послужил скандал с певицей Ольгой Бузовой на концерте в Уфе. Тогда она вышла на сцену в откровенном наряде. В отношении артистки уже пообещали провести проверку. Кроме того, в конце 2023 года прошла «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой, где дресс-кодом для гостей было минимум одежды. Тогда мероприятие вызвало общественный резонанс. Сама Ивлеева признала, что «голая вечеринка» прошла не в то время, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Люся Чеботина, известная популярной песней «Солнце Монако», пообещала уйти со сцены, если для артистов введут дресс-код. Об этом она заявила на полях ПМЭФ, высказываясь о подобной инициативе депутатов. «Если такой закон [о едином дресс-коде для артистов] введут, то, к сожалению, я буду заканчивать со своей концертной деятельностью», — заявила Чеботина в ходе ПМЭФ. Ее слова передает Shot. По ее словам, авторы законодательной инициативы не понимают, насколько артистам бывает жарко выступать со сцены. Зачастую именно по этой причине творческие деятели предпочитают на сцене откровенные наряды. Несколько дней назад депутат от КПРФ Ирина Филатова призвала ввести в России дресс-код для артистов. Она направляла соответствующее письмо министру культуры России Ольге Любимовой. Поводом для этого послужил скандал с певицей Ольгой Бузовой на концерте в Уфе. Тогда она вышла на сцену в откровенном наряде. В отношении артистки уже пообещали провести проверку. Кроме того, в конце 2023 года прошла «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой, где дресс-кодом для гостей было минимум одежды. Тогда мероприятие вызвало общественный резонанс. Сама Ивлеева признала, что «голая вечеринка» прошла не в то время, передает 360.ru.