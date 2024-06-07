Студенты из ХМАО продемонстрируют свои таланты в Ставрополе

Студенты из ХМАО поедут на «Российскую студенческую весну»

Югорские студенты подготовили 21 номер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты из ХМАО поедут на «Российскую студенческую весну» профессиональных образовательных организаций в Ставрополь. На нем ребята покажут свои таланты. Об этом сообщило правительство региона.

«Событие соберет больше двух тысяч конкурсантов, которые попытаются покорить жюри творческими способностями. Наш регион представят студенты колледжей Югорска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Урая, Сургута, а также Сургутского института экономики», — написало правительство в telegram-канале. Фестиваль пройдет в Ставрополе с 11 по 17 июня.

Югорские ребята подготовили 21 номер. Больше всего заявок подали в «Танцевальное» и «Театральное» направления.

«Российская студенческая весна» — это федеральная программа поддержки и развития творчества студентов. Главной целью является совершенствование системы поддержки молодежного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры. Сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.