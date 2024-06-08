08 июня 2024
07 июня 2024

Врио губернатора ХМАО озвучил планы по работе с муниципалитетами

Врио губернатора ХМАО Кухарук планирует увидеть реальное положение дел в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук планирует рабочие поездки в 22 муниципалитета Югры
Кухарук планирует рабочие поездки в 22 муниципалитета Югры Фото:

В планах врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука рабочие поездки в 22 муниципалитета округа, а в ближайшую неделю он посетит Сургут и Нижневартовск. Политик заявил, что хочет узнать реальное положение дел в каждом городе и поселке.

«Впереди — поездки по 22 муниципалитетам. На следующей неделе работаю в Сургуте и Нижневартовске. Важно увидеть реальную картину в регионе, реальное положение дел в каждом городе и поселке», — сообщил о планах Кухарук в своем telegrаm-канале.

Врио губернатора Югры принял решение после проведения заседания правительства округа 9 июня. На мероприятии также рассматривался вопрос о распределении окружной субсидии на жилье для молодых семей. Решено отправить средства Когалыму, Лангепасу, Нягани, Ураю, Югорску, Нефтеюганскому, Нижневартовскому, Советскому, Ханты-Мансийскому районам.

По итогам заседания Кухарук оказался не доволен 12 местом Югры в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по инвестиционному климату в регионе. Он поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры. Также врио главы региона отметил важность выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ и добавил, что все поставленные главой государства задачи должны найти отражение в планах развития округа.

Во время XXVII Петербургского экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня, Кухарук провел несколько важных встреч и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития региона с крупными российскими компаниями. Среди них соглашение с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР». Общий объем инвестиций по контрактам превысил 70 миллиардов рублей.

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В планах врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука рабочие поездки в 22 муниципалитета округа, а в ближайшую неделю он посетит Сургут и Нижневартовск. Политик заявил, что хочет узнать реальное положение дел в каждом городе и поселке. «Впереди — поездки по 22 муниципалитетам. На следующей неделе работаю в Сургуте и Нижневартовске. Важно увидеть реальную картину в регионе, реальное положение дел в каждом городе и поселке», — сообщил о планах Кухарук в своем telegrаm-канале. Врио губернатора Югры принял решение после проведения заседания правительства округа 9 июня. На мероприятии также рассматривался вопрос о распределении окружной субсидии на жилье для молодых семей. Решено отправить средства Когалыму, Лангепасу, Нягани, Ураю, Югорску, Нефтеюганскому, Нижневартовскому, Советскому, Ханты-Мансийскому районам. По итогам заседания Кухарук оказался не доволен 12 местом Югры в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по инвестиционному климату в регионе. Он поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры. Также врио главы региона отметил важность выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ и добавил, что все поставленные главой государства задачи должны найти отражение в планах развития округа. Во время XXVII Петербургского экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня, Кухарук провел несколько важных встреч и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития региона с крупными российскими компаниями. Среди них соглашение с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР». Общий объем инвестиций по контрактам превысил 70 миллиардов рублей.
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