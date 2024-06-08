Врио губернатора ХМАО озвучил планы по работе с муниципалитетами

В планах врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука рабочие поездки в 22 муниципалитета округа, а в ближайшую неделю он посетит Сургут и Нижневартовск. Политик заявил, что хочет узнать реальное положение дел в каждом городе и поселке.
«Впереди — поездки по 22 муниципалитетам. На следующей неделе работаю в Сургуте и Нижневартовске. Важно увидеть реальную картину в регионе, реальное положение дел в каждом городе и поселке», — сообщил о планах Кухарук в своем telegrаm-канале.
Врио губернатора Югры принял решение после проведения заседания правительства округа 9 июня. На мероприятии также рассматривался вопрос о распределении окружной субсидии на жилье для молодых семей. Решено отправить средства Когалыму, Лангепасу, Нягани, Ураю, Югорску, Нефтеюганскому, Нижневартовскому, Советскому, Ханты-Мансийскому районам.
По итогам заседания Кухарук оказался не доволен 12 местом Югры в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по инвестиционному климату в регионе. Он поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры. Также врио главы региона отметил важность выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ и добавил, что все поставленные главой государства задачи должны найти отражение в планах развития округа.
Во время XXVII Петербургского экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня, Кухарук провел несколько важных встреч и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития региона с крупными российскими компаниями. Среди них соглашение с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР». Общий объем инвестиций по контрактам превысил 70 миллиардов рублей.
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