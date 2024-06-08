Мужчина пропал 7 июня
В Ишиме (Тюменская область) пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут с 7 июня. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт».
«Пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут в Ишиме. С 7 июня его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте».
Рост пропавшего 175 сантиметров. Он нормального телосложения. У него волосы темно-русые, глаза голубые. Одет был в черную футболку и синие джинсы.
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