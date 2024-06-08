08 июня 2024

В Тюменской области ищут 24-летнего мужчину. Фото

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Новый стрит-арт у Конторы пароходства. Тюмень, наушники, парень, граффити, смотрит в телефон, стрит арт, стрит-арт
Мужчина пропал 7 июня Фото:

В Ишиме (Тюменская область) пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут с 7 июня. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт».

«Пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут в Ишиме. С 7 июня его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте».

Рост пропавшего 175 сантиметров. Он нормального телосложения. У него волосы темно-русые, глаза голубые. Одет был в черную футболку и синие джинсы.

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В Ишиме (Тюменская область) пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут с 7 июня. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт». «Пропал 24-летний Владимир Морозов. Его ищут в Ишиме. С 7 июня его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте». Рост пропавшего 175 сантиметров. Он нормального телосложения. У него волосы темно-русые, глаза голубые. Одет был в черную футболку и синие джинсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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