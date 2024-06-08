На набережной Тюмени бесплатно покажут огненное представление

В Тюмени на набережной у «Конторы пароходства» театр «Гелиос» бесплатно покажет огненное представление в стиле стимпанк. Об этом сообщил инфоцентр региона.
«На набережной у „Конторы пароходства“ 9 июня в Тюмени — премьера уличного шоу-спектакля „Рассказы из табакерки“. Театр оригинального жанра „Гелиос“ покажет огненное представление в стиле стимпанк», — написал инфоценр в telegram-канале.
Начало программы в 21:00. Вход для всех свободный. Мероприятие посвящено празднованию 80-летия со дня образования региона.
Как сообщает инфоцентр правительства региона, празднования пройдут во всех муниципальных образованиях. Всего запланировано 200 мероприятий. В программе прямые трансляции в СМИ, выпуск книги «80 поводов влюбиться в Тюменскую область» и выставки под открытым небом.
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