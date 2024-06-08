В ЯНАО неизвестный сильно избил человека

На место происшествия приехала скорая помощь
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Холмогорской, 13 неизвестный мужчина сильно избил человека. Об этом сообщил очевидец.
«В редакцию прислали видео, на котором неизвестный мужчина зверски избивает человека. По словам автора ролика, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня у подъезда дома № 13 на улице Холмогорской», — написал telegram-канал «Ямал 1».
Сообщается, что на месте происшествия были врачи скорой помощи. В полиции города сообщили «Ямал 1», что сейчас проводится проверка по данному ЧП. Подробности инцидента не сообщаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!