08 июня 2024
07 июня 2024

В ЯНАО неизвестный сильно избил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия приехала скорая помощь
На место происшествия приехала скорая помощь Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Холмогорской, 13 неизвестный мужчина сильно избил человека. Об этом сообщил очевидец.  

«В редакцию прислали видео, на котором неизвестный мужчина зверски избивает человека. По словам автора ролика, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня у подъезда дома № 13 на улице Холмогорской», — написал telegram-канал «Ямал 1».

Сообщается, что на месте происшествия были врачи скорой помощи. В полиции города сообщили «Ямал 1», что сейчас проводится проверка по данному ЧП. Подробности инцидента не сообщаются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Холмогорской, 13 неизвестный мужчина сильно избил человека. Об этом сообщил очевидец.   «В редакцию прислали видео, на котором неизвестный мужчина зверски избивает человека. По словам автора ролика, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня у подъезда дома № 13 на улице Холмогорской», — написал telegram-канал «Ямал 1». Сообщается, что на месте происшествия были врачи скорой помощи. В полиции города сообщили «Ямал 1», что сейчас проводится проверка по данному ЧП. Подробности инцидента не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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