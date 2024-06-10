Телеканал Sky News утверждает, что самолет ВСУ впервые атаковал цель внутри РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Какой тип боеприпасов использовался при ударе - не уточняется
Какой тип боеприпасов использовался при ударе - не уточняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы нанес первый удар по цели на территории РФ в Белгороде. Такое заявление опубликовало издание Sky News.

«Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России. Источник сообщил, что в воскресенье в районе Белгорода был обстрелян „российский командный узел“», — говорится в сообщении.

В публикации утверждается, что тип боеприпаса, использовавшийся при ударе не известен. Также нет точной информации, западное ли это оружие.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы нанес первый удар по цели на территории РФ в Белгороде. Такое заявление опубликовало издание Sky News. «Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России. Источник сообщил, что в воскресенье в районе Белгорода был обстрелян „российский командный узел“», — говорится в сообщении. В публикации утверждается, что тип боеприпаса, использовавшийся при ударе не известен. Также нет точной информации, западное ли это оружие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...