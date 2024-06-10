Телеканал Sky News утверждает, что самолет ВСУ впервые атаковал цель внутри РФ

Военный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы нанес первый удар по цели на территории РФ в Белгороде. Такое заявление опубликовало издание Sky News.
«Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России. Источник сообщил, что в воскресенье в районе Белгорода был обстрелян „российский командный узел“», — говорится в сообщении.
В публикации утверждается, что тип боеприпаса, использовавшийся при ударе не известен. Также нет точной информации, западное ли это оружие.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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