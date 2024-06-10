«Коммерсант»: в суд поступило дело о массовых погромах в аэропорту Махачкалы

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Суд над мужчинами, участвовавшими в массовых беспорядках, пройдет в ближайшее время
Суд над мужчинами, участвовавшими в массовых беспорядках, пройдет в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В суд в Армавире (Краснодарский край) поступило дело о погроме в аэропорту Махачкалы в октябре 2024 года. Уже в ближайшее время перед судом предстанут пятеро мужчин, обвиняемых в массовых беспорядках.

«В Армавире в суд поступило дело о погроме, устроенном в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года... По итогам расследования пятерым жителям Дагестана инкриминируется участие в массовых беспорядках», — сообщает газета «Коммерсант». Один из мужчин также обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Перед судом предстанут: 19-летний Рабадан Раджабов, 23-летний Магомед Омарасхабов, 26-летние Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов. Последнему, помимо статьи об участии в беспорядках, инкриминируется часть 1 статьи 318 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотни жителей Республики Дагестан 29 октября собрались возле аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу. Полиция задержала 201 человека за нарушение общественного порядка, передает RT. Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.

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В суд в Армавире (Краснодарский край) поступило дело о погроме в аэропорту Махачкалы в октябре 2024 года. Уже в ближайшее время перед судом предстанут пятеро мужчин, обвиняемых в массовых беспорядках. «В Армавире в суд поступило дело о погроме, устроенном в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года... По итогам расследования пятерым жителям Дагестана инкриминируется участие в массовых беспорядках», — сообщает газета «Коммерсант». Один из мужчин также обвиняется в применении насилия к представителю власти. Перед судом предстанут: 19-летний Рабадан Раджабов, 23-летний Магомед Омарасхабов, 26-летние Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов. Последнему, помимо статьи об участии в беспорядках, инкриминируется часть 1 статьи 318 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотни жителей Республики Дагестан 29 октября собрались возле аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу. Полиция задержала 201 человека за нарушение общественного порядка, передает RT. Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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