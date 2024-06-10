«Рособоронэкспорт» поставит десятки вертолетов более чем в 20 стран

10 июня 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Российские вертолеты востребованы во всем мире (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех» — прим URA.RU) поставит более 170 вертолетов в 20 стран. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Михеев. «Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных вертолетов — разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П», — сообщил Михеев, слова которого на официальном сайте цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорт». Российская вертолетная индустрия обеспечивает потребности вооруженных сил страны. При этом производственные мощности позволяют полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта». Авиационные средства будут продемонстрированы на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, которая пройдет в «Крокус Экспо» с 10 по 12 июня. Компания представит, в том числе авиационных средства поражения, которые доказали свою высокую эффективность в ходе СВО. В начале 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщил о планах вывести на мировой рынок новое оружие. Российские образцы оружия и военной техники, в том числе беспилотники, получили разрешение на экспорт. Рынок показал высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения, сообщил Михеев, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех» — прим URA.RU) поставит более 170 вертолетов в 20 стран. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Михеев. «Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных вертолетов — разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П», — сообщил Михеев, слова которого на официальном сайте цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорт». Российская вертолетная индустрия обеспечивает потребности вооруженных сил страны. При этом производственные мощности позволяют полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта». Авиационные средства будут продемонстрированы на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, которая пройдет в «Крокус Экспо» с 10 по 12 июня. Компания представит, в том числе авиационных средства поражения, которые доказали свою высокую эффективность в ходе СВО. В начале 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщил о планах вывести на мировой рынок новое оружие. Российские образцы оружия и военной техники, в том числе беспилотники, получили разрешение на экспорт. Рынок показал высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения, сообщил Михеев, пишет RT.