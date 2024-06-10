Свердловский онколог рассказал о самых распространенных видах рака у детей

Онколог Тупоногов: самый распространенный вид рака у детей — лейкоз
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, болезнь, онкология, ребенок в маске
Чаще всего у детей выявляют рак крови (архивное фото) Фото:

В детской онкологии наиболее часто встречаются опухоли кроветворной системы. Об этом URA.RU рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов.

«Самые распространенные виды злокачественных опухолей у детей — это опухоли кроветворной и лимфоидной систем, такие как лейкозы и лимфомы, которые составляют больше 40%. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в основном головного мозга — до 30%», — отметил Сергей Тупоногов.

Специалист также рассказал, что в практике детской онкологии встречаются уникальные для детского возраста болезни, такие как нейробластома, нефробластома и саркома. Несмотря на серьезность таких диагнозов, современная медицина позволяет успешно бороться с большинством онкологических заболеваний у детей. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 70% маленьких пациентов с онкологическими диагнозами достигают полного излечения.

Хирург-онколог Сергей Тупоногов напоминает, что родители должны обращать внимание на любые необычные симптомы у своих детей, поскольку раннее обнаружение болезней, включая онкологические, играет ключевую роль в успешном лечении. Среди симптомов, которые должны насторожить родителей, — недомогания, изменения в поведении, «взгляд в одну точку», изменение аппетита, бледность кожи, одутловатость, синева под глазами и появление новых образований.

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В детской онкологии наиболее часто встречаются опухоли кроветворной системы. Об этом URA.RU рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов. «Самые распространенные виды злокачественных опухолей у детей — это опухоли кроветворной и лимфоидной систем, такие как лейкозы и лимфомы, которые составляют больше 40%. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в основном головного мозга — до 30%», — отметил Сергей Тупоногов. Специалист также рассказал, что в практике детской онкологии встречаются уникальные для детского возраста болезни, такие как нейробластома, нефробластома и саркома. Несмотря на серьезность таких диагнозов, современная медицина позволяет успешно бороться с большинством онкологических заболеваний у детей. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 70% маленьких пациентов с онкологическими диагнозами достигают полного излечения. Хирург-онколог Сергей Тупоногов напоминает, что родители должны обращать внимание на любые необычные симптомы у своих детей, поскольку раннее обнаружение болезней, включая онкологические, играет ключевую роль в успешном лечении. Среди симптомов, которые должны насторожить родителей, — недомогания, изменения в поведении, «взгляд в одну точку», изменение аппетита, бледность кожи, одутловатость, синева под глазами и появление новых образований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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