Свердловский хирург рассказал, как распознать первые симптомы рака у детей

Онколог Тупоногов: один из первых симптомов рака у детей — изменение аппетита

03 июня 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Хирург Сергей Тупоногов рекомендует родителям вовремя посещать врачей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители должны быть бдительными и обращать внимание на любые необычные симптомы у своих детей, поскольку раннее обнаружение болезней, включая онкологические, играет ключевую роль в успешном лечении. О том, какие симптомы должны насторожить родителей рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов. «Среди симптомов, которые должны насторожить родителей, — недомогания, изменения в поведении, „взгляд в одну точку“, изменение аппетита, бледность кожи, одутловатость, синева под глазами и появление новых образований. Родителям следует внимательно относиться к здоровью своих детей и не откладывать посещение врача при появлении тревожных симптомов. Важно помнить, что своевременное обращение к специалистам увеличивает шансы на успешное лечение», — отмечает Сергей Тупоновов. Согласно данным ВОЗ, сегодня от онкологии вылечиваются более 70% детей. Однако выздоровление зависит от вида опухоли и поведения родителей. Например, при опухоли почки 1 и 2 стадии выживаемость — 98%, при 3 и 4 стадии — 70-80%, при 5 стадии — 50%. Самыми распространенными видами онкологии являются лейкозы и лимфомы, больше 40%. Далее — опухоли центральной нервной системы, чаще — головного мозга (до 30%). В онкологии встречаются заболевания, которые диагностируют только детям: это нейробластома, нефробластома, саркома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители должны быть бдительными и обращать внимание на любые необычные симптомы у своих детей, поскольку раннее обнаружение болезней, включая онкологические, играет ключевую роль в успешном лечении. О том, какие симптомы должны насторожить родителей рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов. «Среди симптомов, которые должны насторожить родителей, — недомогания, изменения в поведении, „взгляд в одну точку“, изменение аппетита, бледность кожи, одутловатость, синева под глазами и появление новых образований. Родителям следует внимательно относиться к здоровью своих детей и не откладывать посещение врача при появлении тревожных симптомов. Важно помнить, что своевременное обращение к специалистам увеличивает шансы на успешное лечение», — отмечает Сергей Тупоновов. Согласно данным ВОЗ, сегодня от онкологии вылечиваются более 70% детей. Однако выздоровление зависит от вида опухоли и поведения родителей. Например, при опухоли почки 1 и 2 стадии выживаемость — 98%, при 3 и 4 стадии — 70-80%, при 5 стадии — 50%. Самыми распространенными видами онкологии являются лейкозы и лимфомы, больше 40%. Далее — опухоли центральной нервной системы, чаще — головного мозга (до 30%). В онкологии встречаются заболевания, которые диагностируют только детям: это нейробластома, нефробластома, саркома.