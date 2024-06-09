09 июня 2024

В Тюмени уровень воды в Туре упал почти на 1,5 метра

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тура продолжает мелеть
Река Тура продолжает мелеть Фото:

В Тюмени за неделю уровень воды в реке Туре упал на 139 см. Такая информация указан в информационном центре регионального правительства. За сутки уровень снизился на 19 см.

«Тюмень, река Тура. Уровень воды над нулем поста 235 см. Изменение уровня воды за стуки составило -19 см. 3 июня уровень воды составлял 374 см», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что с 27 мая по 3 июня обмелела на 109 см. Исторический минимум составляет -95 см, он был достигнут в октябре 2023 года.

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В Тюмени за неделю уровень воды в реке Туре упал на 139 см. Такая информация указан в информационном центре регионального правительства. За сутки уровень снизился на 19 см. «Тюмень, река Тура. Уровень воды над нулем поста 235 см. Изменение уровня воды за стуки составило -19 см. 3 июня уровень воды составлял 374 см», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что с 27 мая по 3 июня обмелела на 109 см. Исторический минимум составляет -95 см, он был достигнут в октябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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