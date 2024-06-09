В Тюмени уровень воды в Туре упал почти на 1,5 метра

Река Тура продолжает мелеть
В Тюмени за неделю уровень воды в реке Туре упал на 139 см. Такая информация указан в информационном центре регионального правительства. За сутки уровень снизился на 19 см.
«Тюмень, река Тура. Уровень воды над нулем поста 235 см. Изменение уровня воды за стуки составило -19 см. 3 июня уровень воды составлял 374 см», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что с 27 мая по 3 июня обмелела на 109 см. Исторический минимум составляет -95 см, он был достигнут в октябре 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!