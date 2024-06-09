09 июня 2024

Пермь вошла в топ городов с самым большим ростом арендных ставок на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми подорожали арендные ставки на однушки
В Перми подорожали арендные ставки на однушки Фото:

В Перми в мае 2024 года арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли на 3,2%. Это второй показатель по стране. Еще больше арендное жилье подорожало в Санкт-Петербурге — на 3,3%.

«Средние ставки аренды жилья в России продолжают дорожать уже несколько месяцев подряд. Самый большой рост на „однушки“ среди городов-миллионников за прошедший месяц зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,3%), Перми (+3,2%), Челябинске (+3%)», — пишут «Известия» со ссылкой на федеральное агентство недвижимости «Этажи».

Аналитики не прогнозируют снижения цен арендных ставок. Также возможен дефицит бюджетных вариантов. 

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В Перми в мае 2024 года арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли на 3,2%. Это второй показатель по стране. Еще больше арендное жилье подорожало в Санкт-Петербурге — на 3,3%. «Средние ставки аренды жилья в России продолжают дорожать уже несколько месяцев подряд. Самый большой рост на „однушки“ среди городов-миллионников за прошедший месяц зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,3%), Перми (+3,2%), Челябинске (+3%)», — пишут «Известия» со ссылкой на федеральное агентство недвижимости «Этажи». Аналитики не прогнозируют снижения цен арендных ставок. Также возможен дефицит бюджетных вариантов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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