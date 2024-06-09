09 июня 2024
08 июня 2024

Жителей Сургута напугала змея во дворе дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне заметили змею во дворе
Сургутяне заметили змею во дворе Фото:

Жители Сургута (ХМАО) заметили змею во дворе многоквартирного дома. Ее обнаружили на улице Нагорной.

«Змея во дворе дома Нагорной, 7», — говорится в telegram-канале «К-информ Сургут». К публикации авторы прикрепили видео, на котором заметно, как змея извивается возле дома.

Очевидцы изначально предположили, что змея ненастоящая, но потом заметили, что она двигается. «Смотри, оскалилась как», — говорит мужчина на видео.

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Жители Сургута (ХМАО) заметили змею во дворе многоквартирного дома. Ее обнаружили на улице Нагорной. «Змея во дворе дома Нагорной, 7», — говорится в telegram-канале «К-информ Сургут». К публикации авторы прикрепили видео, на котором заметно, как змея извивается возле дома. Очевидцы изначально предположили, что змея ненастоящая, но потом заметили, что она двигается. «Смотри, оскалилась как», — говорит мужчина на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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