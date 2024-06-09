Сургутяне заметили змею во дворе
Жители Сургута (ХМАО) заметили змею во дворе многоквартирного дома. Ее обнаружили на улице Нагорной.
«Змея во дворе дома Нагорной, 7», — говорится в telegram-канале «К-информ Сургут». К публикации авторы прикрепили видео, на котором заметно, как змея извивается возле дома.
Очевидцы изначально предположили, что змея ненастоящая, но потом заметили, что она двигается. «Смотри, оскалилась как», — говорит мужчина на видео.
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