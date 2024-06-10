Развлечения Знаменитости Мишустин поздравил звезду мирового и российского балета 10 июня 2024 в 14:21 Размер текста - 17 + Глава правительства Михаил Мишустин поздравил Светлану Захарову с 45-летием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приме Большого театра и знаменитой российской балерине Светлане Захаровой исполняется 45 лет. С юбилеем ее поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вы — одна из самых ярких и выдающихся звезд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить», — передает слова Мишустина ТАСС 10 июня. Глава правительства отметил уникальный талант Захаровой, а также высочайшее мастерство и ее грациозность. Мишустин пожелал балерине дальнейших успехов, вдохновения для новых творческих свершений, крепкого здоровья и благополучия. Светлана Захарова — народная артистка России и лауреат Государственной премии, является уникальной и универсальной исполнительницей классических балетов. Она демонстрирует свое мастерство как в России, так и в театре Ла-Скала. В 2008—2012 годах она также была депутатом Государственной Думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Приме Большого театра и знаменитой российской балерине Светлане Захаровой исполняется 45 лет. С юбилеем ее поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вы — одна из самых ярких и выдающихся звезд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить», — передает слова Мишустина ТАСС 10 июня. Глава правительства отметил уникальный талант Захаровой, а также высочайшее мастерство и ее грациозность. Мишустин пожелал балерине дальнейших успехов, вдохновения для новых творческих свершений, крепкого здоровья и благополучия. Светлана Захарова — народная артистка России и лауреат Государственной премии, является уникальной и универсальной исполнительницей классических балетов. Она демонстрирует свое мастерство как в России, так и в театре Ла-Скала. В 2008—2012 годах она также была депутатом Государственной Думы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям