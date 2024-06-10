Мишустин поздравил звезду мирового и российского балета

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Михаил Мишустин во время своего посещения Баку. Баку, мишустин михаил
Глава правительства Михаил Мишустин поздравил Светлану Захарову с 45-летием Фото:

Приме Большого театра и знаменитой российской балерине Светлане Захаровой исполняется 45 лет. С юбилеем ее поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Вы — одна из самых ярких и выдающихся звезд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить», — передает слова Мишустина ТАСС 10 июня.

Глава правительства отметил уникальный талант Захаровой, а также высочайшее мастерство и ее грациозность. Мишустин пожелал балерине дальнейших успехов, вдохновения для новых творческих свершений, крепкого здоровья и благополучия.

Светлана Захарова — народная артистка России и лауреат Государственной премии, является уникальной и универсальной исполнительницей классических балетов. Она демонстрирует свое мастерство как в России, так и в театре Ла-Скала. В 2008—2012 годах она также была депутатом Государственной Думы.

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Приме Большого театра и знаменитой российской балерине Светлане Захаровой исполняется 45 лет. С юбилеем ее поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вы — одна из самых ярких и выдающихся звезд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить», — передает слова Мишустина ТАСС 10 июня. Глава правительства отметил уникальный талант Захаровой, а также высочайшее мастерство и ее грациозность. Мишустин пожелал балерине дальнейших успехов, вдохновения для новых творческих свершений, крепкого здоровья и благополучия. Светлана Захарова — народная артистка России и лауреат Государственной премии, является уникальной и универсальной исполнительницей классических балетов. Она демонстрирует свое мастерство как в России, так и в театре Ла-Скала. В 2008—2012 годах она также была депутатом Государственной Думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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