Россияне скупают заграничную недвижимость ради ВНЖ в Европе

10 июня 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Недвижимость за границей пользуется популярностью у россиян Фото: Размик Закарян © URA.RU Граждане России активно приобретают недвижимость за рубежом для получения вида на жительство (документа, который позволяет иностранцам законно проживать в другой стране и оставаться гражданином своего государства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе эмиграционного центра GARANT.In Таким образом россияне стремятся подтвердить свою финансовую стабильность при подаче документов на ВНЖ. «Инвестирование в недвижимость позволяет не только сформировать стабильный и регулярный доход от аренды, но и продемонстрировать его для оформления ВНЖ. В Италии и Франции, например, при оценке заявления на ВНЖ особое внимание уделяется доходу от аренды недвижимости», — отмечает руководитель московского офиса GARANT.in Юлия Зуйкова. В фокусе внимания остается Грузия, где с 2020 по 2022 год количество россиян, заключивших договора купли-продажи, увеличилось с 2366 до 5424 человек, а количество приобретенных квартир выросло с 2701 в 2020 году до 6062 в 2022 году. В пресс-службе уточнили, что период с 2022 по 2023 год число приобретенных россиянами квартир составило 5784. Важно отметить, что Грузия не является членом Европейского Союза, но владение недвижимостью в этой стране может подтвердить финансовую стабильность заявителя. Это является одним из ключевых требований для получения ВНЖ. Поэтому в последние годы там было зарегистрировано значительное увеличение числа юридических лиц — россиян. Кроме того, такой стратегический шаг, как инвестиция в недвижимость за рубежом, дает возможность получить «золотой паспорт» (получение гражданства за инвестиции — прим. URA.RU). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане России активно приобретают недвижимость за рубежом для получения вида на жительство (документа, который позволяет иностранцам законно проживать в другой стране и оставаться гражданином своего государства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе эмиграционного центра GARANT.In Таким образом россияне стремятся подтвердить свою финансовую стабильность при подаче документов на ВНЖ. «Инвестирование в недвижимость позволяет не только сформировать стабильный и регулярный доход от аренды, но и продемонстрировать его для оформления ВНЖ. В Италии и Франции, например, при оценке заявления на ВНЖ особое внимание уделяется доходу от аренды недвижимости», — отмечает руководитель московского офиса GARANT.in Юлия Зуйкова. В фокусе внимания остается Грузия, где с 2020 по 2022 год количество россиян, заключивших договора купли-продажи, увеличилось с 2366 до 5424 человек, а количество приобретенных квартир выросло с 2701 в 2020 году до 6062 в 2022 году. В пресс-службе уточнили, что период с 2022 по 2023 год число приобретенных россиянами квартир составило 5784. Важно отметить, что Грузия не является членом Европейского Союза, но владение недвижимостью в этой стране может подтвердить финансовую стабильность заявителя. Это является одним из ключевых требований для получения ВНЖ. Поэтому в последние годы там было зарегистрировано значительное увеличение числа юридических лиц — россиян. Кроме того, такой стратегический шаг, как инвестиция в недвижимость за рубежом, дает возможность получить «золотой паспорт» (получение гражданства за инвестиции — прим. URA.RU).