Челябинский Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое

В мороженом, упаковка которого деформирована, могли размножиться небезопасные бактерии. О том, как выбирать холодное лакомство, URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
«Нельзя покупать мороженое, если оно деформировано. Любая деформация указывает на нарушение температуры хранения — оно успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии», — сообщили в надзорном ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что мороженое признано полезным продуктом. Из-за большого количества углеводов и жиров оно является хорошим источником энергии. Кроме того, оно богато минералами, витаминами и белком. Однако, пользу несут только качественные продукты. Согласно советам ведомства, следует:
- Проверить состав. Выбирать мороженое с натуральными компонентами;
- Проверить срок годности;
- Следить за содержанием сахара в мороженом. Предпочтительней выбирать продукты без сахара либо с минимальным количеством;
- Если в названии есть только слова «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное», значит, растительного жира быть не должно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!