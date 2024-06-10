Челябинский Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое

Челябинский Роспотребнадзор: не покупайте мороженое, если оно деформировано
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороженое с натуральным составом полезно для организма, заявили в Роспотребнадзоре
Мороженое с натуральным составом полезно для организма, заявили в Роспотребнадзоре Фото:

В мороженом, упаковка которого деформирована, могли размножиться небезопасные бактерии. О том, как выбирать холодное лакомство, URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Нельзя покупать мороженое, если оно деформировано. Любая деформация указывает на нарушение температуры хранения — оно успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что мороженое признано полезным продуктом. Из-за большого количества углеводов и жиров оно является хорошим источником энергии. Кроме того, оно богато минералами, витаминами и белком. Однако, пользу несут только качественные продукты. Согласно советам ведомства, следует:

  • Проверить состав. Выбирать мороженое с натуральными компонентами;
  • Проверить срок годности;
  • Следить за содержанием сахара в мороженом. Предпочтительней выбирать продукты без сахара либо с минимальным количеством;
  • Если в названии есть только слова «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное», значит, растительного жира быть не должно.

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В мороженом, упаковка которого деформирована, могли размножиться небезопасные бактерии. О том, как выбирать холодное лакомство, URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Нельзя покупать мороженое, если оно деформировано. Любая деформация указывает на нарушение температуры хранения — оно успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии», — сообщили в надзорном ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что мороженое признано полезным продуктом. Из-за большого количества углеводов и жиров оно является хорошим источником энергии. Кроме того, оно богато минералами, витаминами и белком. Однако, пользу несут только качественные продукты. Согласно советам ведомства, следует:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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