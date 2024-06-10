На Украине впервые продали завод, конфискованный у бизнесмена из России

На Украине продан завод «ПентоПак» по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли. Этот объект был конфискован у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди. Об этом рассказал глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль.
«ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли „ПентоПак“. Завод был конфискован у семьи Саввиди», — написал Коваль в своем telegram-канале.
Он добавил, что объект был продан за 2,5 миллиона долларов. Покупатель внес гарантийный взнос в 500 тысяч долларов и у него есть 20 дней на окончательную оплату, заключил Коваль.
Министерство юстиции Украины в начале февраля 2023 года сообщило, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста о конфискации активов предприятий, принадлежащих Ивану Саввиди. Саввиди ранее являлся президентом российских футбольных клубов ФК «Ростов» и ФК СКА, а сейчас возглавляет греческий клуб ПАОК и оказывает спонсорскую поддержку ряду спортивных организаций. В августе 2022 года кабинет министров Украины одобрил указ украинского лидера Владимира Зеленского о конфискации российской собственности на территории страны.
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