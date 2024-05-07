На Украине выставили на продажу активы российского бизнесмена Саввиди

07 мая 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Украина национализировала активы Саввиди Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Украине объявили о продаже национализированных активов российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом информирует Государственное бюро расследований Украины (ГБР). «Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества „ПентоПак“ и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен», — сообщается в telegram-канале ГБР. Продажа предприятия по производству упаковок для пищевых продуктов будет осуществлена через онлайн-аукцион. Он назначен на 31 мая. Ранее Главный антикоррупционный суд Украины наложил арест на якобы имущество губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и членов его семьи. Арестовано недвижимое имущество, включая квартиры, дома, земельные участки, четыре автомобиля, самодельное туристическое судно, девять самолетов и активы нескольких компаний, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине объявили о продаже национализированных активов российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом информирует Государственное бюро расследований Украины (ГБР). «Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества „ПентоПак“ и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен», — сообщается в telegram-канале ГБР. Продажа предприятия по производству упаковок для пищевых продуктов будет осуществлена через онлайн-аукцион. Он назначен на 31 мая. Ранее Главный антикоррупционный суд Украины наложил арест на якобы имущество губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и членов его семьи. Арестовано недвижимое имущество, включая квартиры, дома, земельные участки, четыре автомобиля, самодельное туристическое судно, девять самолетов и активы нескольких компаний, передает MK.RU.