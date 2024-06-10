Умер тюменский художник, работы которого хранятся в музеях Канады и Польши

На 85 году жизни умер тюменский художник Юрий Рыбьяков. Об этом сообщили в тюменском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» в соцсети «ВКонтакте».
«На 85 году жизни скончался Юрий Антонович Рыбьяков. Это большая утрата для изобразительного искусства России. Член Союза художников России с 1989 года. <...> Работы художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады», — говорится в сообщении.
Родившийся в Тобольске, Юрий Рыбьяков преподавал в различных учебных заведениях, внося вклад в развитие искусства и культуры региона. Его пейзажи, часто выполненные в «серых» тонах, отражают уникальную атмосферу Тюмени и позволяют зрителям погрузиться в историю города. Художник писал старую деревянную Тюмень, многих домов уже нет, но его картины дают возможность окунуться в историю города.
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