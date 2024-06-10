Умер тюменский художник, работы которого хранятся в музеях Канады и Польши

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Художник умер на 85 году жизни
Художник умер на 85 году жизни Фото:

На 85 году жизни умер тюменский художник Юрий Рыбьяков. Об этом сообщили в тюменском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» в соцсети «ВКонтакте».

«На 85 году жизни скончался Юрий Антонович Рыбьяков. Это большая утрата для изобразительного искусства России. Член Союза художников России с 1989 года. <...> Работы художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады», — говорится в сообщении.

Родившийся в Тобольске, Юрий Рыбьяков преподавал в различных учебных заведениях, внося вклад в развитие искусства и культуры региона. Его пейзажи, часто выполненные в «серых» тонах, отражают уникальную атмосферу Тюмени и позволяют зрителям погрузиться в историю города. Художник писал старую деревянную Тюмень, многих домов уже нет, но его картины дают возможность окунуться в историю города.

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На 85 году жизни умер тюменский художник Юрий Рыбьяков. Об этом сообщили в тюменском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» в соцсети «ВКонтакте». «На 85 году жизни скончался Юрий Антонович Рыбьяков. Это большая утрата для изобразительного искусства России. Член Союза художников России с 1989 года. <...> Работы художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады», — говорится в сообщении. Родившийся в Тобольске, Юрий Рыбьяков преподавал в различных учебных заведениях, внося вклад в развитие искусства и культуры региона. Его пейзажи, часто выполненные в «серых» тонах, отражают уникальную атмосферу Тюмени и позволяют зрителям погрузиться в историю города. Художник писал старую деревянную Тюмень, многих домов уже нет, но его картины дают возможность окунуться в историю города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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