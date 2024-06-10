В ХМАО в ДТП погиб шестилетний ребенок

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В Ханты-Мансийском районе в автоаварии погибла девочка
В Ханты-Мансийском районе в автоаварии погибла девочка Фото:

В Ханты-Мансийском районе в результате автоаварии погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

«Вечером 8 июня 2024 года обвиняемая, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла легковым автомобилем, в салоне которого находились знакомая женщины с 6-летней дочерью. Двигаясь по автомобильной дороге в сторону поселка Сибирский Ханты-Мансийского района, женщина не справилась с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба СК ХМАО. Ребенок в результате ДТП погиб на месте.

В отношении водительницы возбуждено уголовное дело. Обвиняемая задержана.

Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО сгорел мотоцикл, а водитель получил серьезные травмы. Авария произошла в Сургуте на выезде с Барсовой горы.

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В Ханты-Мансийском районе в результате автоаварии погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры. «Вечером 8 июня 2024 года обвиняемая, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла легковым автомобилем, в салоне которого находились знакомая женщины с 6-летней дочерью. Двигаясь по автомобильной дороге в сторону поселка Сибирский Ханты-Мансийского района, женщина не справилась с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба СК ХМАО. Ребенок в результате ДТП погиб на месте. В отношении водительницы возбуждено уголовное дело. Обвиняемая задержана. Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО сгорел мотоцикл, а водитель получил серьезные травмы. Авария произошла в Сургуте на выезде с Барсовой горы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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