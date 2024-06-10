В ХМАО в ДТП погиб шестилетний ребенок

В Ханты-Мансийском районе в результате автоаварии погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.
«Вечером 8 июня 2024 года обвиняемая, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла легковым автомобилем, в салоне которого находились знакомая женщины с 6-летней дочерью. Двигаясь по автомобильной дороге в сторону поселка Сибирский Ханты-Мансийского района, женщина не справилась с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба СК ХМАО. Ребенок в результате ДТП погиб на месте.
В отношении водительницы возбуждено уголовное дело. Обвиняемая задержана.
Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО сгорел мотоцикл, а водитель получил серьезные травмы. Авария произошла в Сургуте на выезде с Барсовой горы.
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