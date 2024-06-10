Москвичи уводят у мэра Екатеринбурга ценного зама

Рустам Галямов (слева) работает у Алексея Орлова с апреля 2021-го Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов в ближайшее время может покинуть должность и перебраться обратно в Москву. Оттуда он получил предложение, рассказал URA.RU источник, близкий к областному правительству. В кабмине эту новость обсуждают уже несколько дней, знает собеседник.

«Галямова пригласили на работу в Минстрой РФ или одну из подведомственных структур. Чтобы обсудить это, он летал в Москву на прошлой неделе», — рассказал источник. Другой собеседник в областных структурах власти заявил корреспонденту, что тоже слышал, что Галямову поступило предложение из столицы, но отметил, что деталей не знает. А третий источник — в муниципальной власти — сообщил, что, по его данным, Галямов на эту тему с главой города Алексеем Орловым пока не беседовал. «Говорят, что Галямов остается. Все-таки отказался [уезжать] — слишком много важных поручений», — уточнил инсайдер.

В команде Орлова Галямов работает с апреля 2021-го. Галямова причисляют к так называемому большому «тюменскому» политическому клану, управляющему Свердловской областью.

Карьера Галямова начиналась в Тюмени, в 2013—2015 годах он работал в ХМАО, а в 2015-м он стал замминистра строительства Свердловской области. После года работы в этой должности он перебрался в Москву, где трудился в московском Фонде капремонта и в АНО «Развитие социальной инфраструктуры».

Поначалу в администрации Екатеринбурга Галямов курировал только стройку. К его основным достижениям относят завершение длительного конфликта мэрии с девелоперами, отсутствие мощных градостроительных скандалов, досрочную сдачу новых соцобъектов и дорог, возвращение «городу» строительных полномочий. Видя эффективность Галямова, Орлов по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым в конце 2023-го передал в его ведение транспортную сферу. Позднее Куйвашев согласовал Орлову и Галямову проект транспортной реформы, которая оценивается в несколько миллиардов рублей. Отвечая на вопрос URA.RU о возможном переезде, Галямов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

От Алексея Орлова недавно уже уходил заместитель — Екатерина Сибирцева (соцполитика). Ее отставка была связана с семейными обстоятельствами. С 1 июня ее сменил Константин Шевченко, прежде руководивший департаментом образования.