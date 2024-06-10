10 июня 2024

Полина Гагарина высказалась о романе сына со звездой шоу «Голос»

Полина Гагарина заявила, что ее сыну рано жениться на участнице шоу «Голос»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Полина Гагарина считает, что ее сыну рано думать о серьезных отношлениях Фото:

Певица Полина Гагарина считает, что ее 16-летнему сыну Андрею еще рано думать о серьезных отношениях. Так артистка ответила на вопросы журналистов о том, как она относится к возлюбленной сына — звезде шоу «Голос» Виктории Соломахиной.

«Моему сыну Андрею еще рано думать о свадьбе, несмотря на слухи об его отношениях с Викторией Соломахиной. Я шучу, что уже говорю как свекровь, но все это слишком преждевременно», — передает слова Гагарины NEWS.ru. Гагарина выразила уверенность в том, что у молодых людей все будет хорошо и пожелала им счастья. Она также отметила успехи Соломахиной в карьере, включая работу над озвучкой различных популярных проектов.

Полина Гагарина объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Она анонсировала свой последний концерт, который состоится в московских «Лужниках» 29 июня.

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Певица Полина Гагарина считает, что ее 16-летнему сыну Андрею еще рано думать о серьезных отношениях. Так артистка ответила на вопросы журналистов о том, как она относится к возлюбленной сына — звезде шоу «Голос» Виктории Соломахиной. «Моему сыну Андрею еще рано думать о свадьбе, несмотря на слухи об его отношениях с Викторией Соломахиной. Я шучу, что уже говорю как свекровь, но все это слишком преждевременно», — передает слова Гагарины NEWS.ru. Гагарина выразила уверенность в том, что у молодых людей все будет хорошо и пожелала им счастья. Она также отметила успехи Соломахиной в карьере, включая работу над озвучкой различных популярных проектов. Полина Гагарина объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Она анонсировала свой последний концерт, который состоится в московских «Лужниках» 29 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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