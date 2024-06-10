Полина Гагарина высказалась о романе сына со звездой шоу «Голос»

Полина Гагарина заявила, что ее сыну рано жениться на участнице шоу «Голос»

11 июня 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Полина Гагарина считает, что ее сыну рано думать о серьезных отношлениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Полина Гагарина считает, что ее 16-летнему сыну Андрею еще рано думать о серьезных отношениях. Так артистка ответила на вопросы журналистов о том, как она относится к возлюбленной сына — звезде шоу «Голос» Виктории Соломахиной. «Моему сыну Андрею еще рано думать о свадьбе, несмотря на слухи об его отношениях с Викторией Соломахиной. Я шучу, что уже говорю как свекровь, но все это слишком преждевременно», — передает слова Гагарины NEWS.ru. Гагарина выразила уверенность в том, что у молодых людей все будет хорошо и пожелала им счастья. Она также отметила успехи Соломахиной в карьере, включая работу над озвучкой различных популярных проектов. Полина Гагарина объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Она анонсировала свой последний концерт, который состоится в московских «Лужниках» 29 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Полина Гагарина считает, что ее 16-летнему сыну Андрею еще рано думать о серьезных отношениях. Так артистка ответила на вопросы журналистов о том, как она относится к возлюбленной сына — звезде шоу «Голос» Виктории Соломахиной. «Моему сыну Андрею еще рано думать о свадьбе, несмотря на слухи об его отношениях с Викторией Соломахиной. Я шучу, что уже говорю как свекровь, но все это слишком преждевременно», — передает слова Гагарины NEWS.ru. Гагарина выразила уверенность в том, что у молодых людей все будет хорошо и пожелала им счастья. Она также отметила успехи Соломахиной в карьере, включая работу над озвучкой различных популярных проектов. Полина Гагарина объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Она анонсировала свой последний концерт, который состоится в московских «Лужниках» 29 июня.