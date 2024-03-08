Полина Гагарина заявила о завершении своей карьеры

Певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Полина Гагарина поделилась с поклонниками, что в ближайшее время количество ее концертов значительно уменьшится и они приобретут совсем другой формат. О своих планах она сообщила в интервью журналистам.
«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — передает слова исполнительницы издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках». Она хочет, чтобы это выступление запомнилось зрителям. Для них со сцены она произнесет особое послание.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.