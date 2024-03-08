08 марта 2024

Полина Гагарина заявила о завершении своей карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт 9 мая РМК с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, салют, фейерверк. Челябинск, гагарина полина
Последний концерт Гагариной состоится в июне 2024 года в «Лужниках» Фото:

Певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Полина Гагарина поделилась с поклонниками, что в ближайшее время количество ее концертов значительно уменьшится и они приобретут совсем другой формат. О своих планах она сообщила в интервью журналистам.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — передает слова исполнительницы издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках». Она хочет, чтобы это выступление запомнилось зрителям. Для них со сцены она произнесет особое послание.

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Певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Полина Гагарина поделилась с поклонниками, что в ближайшее время количество ее концертов значительно уменьшится и они приобретут совсем другой формат. О своих планах она сообщила в интервью журналистам. «На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — передает слова исполнительницы издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках». Она хочет, чтобы это выступление запомнилось зрителям. Для них со сцены она произнесет особое послание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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