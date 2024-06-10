Правительство РФ выделило Челябинской области более 41 млн рублей на лекарства

Правительство Российской Федерации выделило Челябинской области более 41 миллиона рублей на покупку лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 10 июня на портале правовой информации.
«Распределение… из федерального бюджета <…> Челябинская область — 41 313 600 рублей», — говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.
Минздрав РФ ранее выделил Челябинской области средства на лечение гепатита С. В 2024—2026 года регион ежегодно будет получать около 189 миллионов рублей на покупку противовирусных препаратов для лечения больных с вирусным гепатитом С. В 2024 году в Челябинскую область направят 189, 2 миллионов рублей, в 2025 году — 185, 3 миллионов рублей, в 2026 году — 187, 1 миллионов рублей, говорится в распоряжении правительства РФ.
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