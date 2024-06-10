10 июня 2024

Правительство РФ выделило Челябинской области более 41 млн рублей на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, медсестра, препараты, лекарства, шкаф с лекарствами, онкоурология, старшая медсестра
Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами по рецепту (фото из архива) Фото:

Правительство Российской Федерации выделило Челябинской области более 41 миллиона рублей на покупку лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 10 июня на портале правовой информации.

«Распределение… из федерального бюджета <…> Челябинская область — 41 313 600 рублей», — говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов.

Минздрав РФ ранее выделил Челябинской области средства на лечение гепатита С. В 2024—2026 года регион ежегодно будет получать около 189 миллионов рублей на покупку противовирусных препаратов для лечения больных с вирусным гепатитом С. В 2024 году в Челябинскую область направят 189, 2 миллионов рублей, в 2025 году — 185, 3 миллионов рублей, в 2026 году — 187, 1 миллионов рублей, говорится в распоряжении правительства РФ.

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Правительство Российской Федерации выделило Челябинской области более 41 миллиона рублей на покупку лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для детей-инвалидов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 10 июня на портале правовой информации. «Распределение… из федерального бюджета <…> Челябинская область — 41 313 600 рублей», — говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на выдачу специализированного питания для детей-инвалидов. Минздрав РФ ранее выделил Челябинской области средства на лечение гепатита С. В 2024—2026 года регион ежегодно будет получать около 189 миллионов рублей на покупку противовирусных препаратов для лечения больных с вирусным гепатитом С. В 2024 году в Челябинскую область направят 189, 2 миллионов рублей, в 2025 году — 185, 3 миллионов рублей, в 2026 году — 187, 1 миллионов рублей, говорится в распоряжении правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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