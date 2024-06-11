Во Франции объяснили, почему Париж расщедрился на истребители Mirage для Украины

Аналитик де Латтр: Франции выгодно, чтобы старые Mirage сгорели на Украине
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Флот США. Авианосец. Самолеты. stock, нато, сша, авиация, истребитель, самолет, авианосец,  stock
Франция может передать Киеву списанные истребители Mirage 2000-5, заявил де Латтр (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Mirage 2000-5, которые планируется снять с вооружения к 2029 году. Списание этих самолетов и их возможная утилизация в условиях конфликта на Украине может стать более выгодным решением для Парижа, чем попытки продажи устаревающих истребителей, сообщил французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

«Изначально этот истребитель был экспортной версией, <…> однако Франция, я полагаю, сохранила 35-40 единиц для своих нужд. <…> Эти летательные аппараты в любом случае должны быть постепенно сняты с вооружения к 2029 году для замены на истребители Rafale в версии F4.5 или F5. Нужно было понимать, что делать с этими [списанными] самолетами: либо разобрать, либо продать — но кому в эпоху истребителей пятого поколения», — передает ТАСС слова де Латтра. Он отметил, что дешевле обойдется отправить списанные истребители на Украину и наблюдать, как их уничтожают там.

Истребитель Mirage 2000-5 способен развивать скорость до 2 Махов. Он обладает способностью нести значительный запас топлива в дополнительных баках и вооружение различного типа. Истребитель может быть оснащен ракетами MICA двух типов: с инфракрасной головкой самонаведения (IR) и с электромагнитной системой наведения (EM), которая позволяет обнаруживать цели по их электромагнитному излучению. Также их могут оснастить управляемыми бомбами AASM Hammer и ракетами SCALP или Storm Shadow.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах согласования передачи Украине истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что также вместе с этим будет проходить обучение пилотов, которое может занять до шести месяцев, а поставки самолетов могут начаться в конце 2024 года, передает «Национальная служба новостей».

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Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Mirage 2000-5, которые планируется снять с вооружения к 2029 году. Списание этих самолетов и их возможная утилизация в условиях конфликта на Украине может стать более выгодным решением для Парижа, чем попытки продажи устаревающих истребителей, сообщил французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр. «Изначально этот истребитель был экспортной версией, <…> однако Франция, я полагаю, сохранила 35-40 единиц для своих нужд. <…> Эти летательные аппараты в любом случае должны быть постепенно сняты с вооружения к 2029 году для замены на истребители Rafale в версии F4.5 или F5. Нужно было понимать, что делать с этими [списанными] самолетами: либо разобрать, либо продать — но кому в эпоху истребителей пятого поколения», — передает ТАСС слова де Латтра. Он отметил, что дешевле обойдется отправить списанные истребители на Украину и наблюдать, как их уничтожают там. Истребитель Mirage 2000-5 способен развивать скорость до 2 Махов. Он обладает способностью нести значительный запас топлива в дополнительных баках и вооружение различного типа. Истребитель может быть оснащен ракетами MICA двух типов: с инфракрасной головкой самонаведения (IR) и с электромагнитной системой наведения (EM), которая позволяет обнаруживать цели по их электромагнитному излучению. Также их могут оснастить управляемыми бомбами AASM Hammer и ракетами SCALP или Storm Shadow. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах согласования передачи Украине истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что также вместе с этим будет проходить обучение пилотов, которое может занять до шести месяцев, а поставки самолетов могут начаться в конце 2024 года, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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