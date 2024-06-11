Стала известна причина падения Су-34 в горах Северной Осетии

Минобороны РФ: причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Су-34 по предварительной версии потерпел крушение из-за технической неисправности Фото:

Российский истребитель Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии. Инцидент произошел в ходе выполнения учебного полета. Предварительно, причиной послужила техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истербитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб», — уточнили в военном ведомстве. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ. По предварительной версии, причиной крушения истребителя послужила техническая неисправность.

Часом ранее telegram-канал Baza также сообщал о крушении истребителя. Авторы канала ссылались на местных жителей. Затем в Минобороны РФ подтвердили информацию.

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Российский истребитель Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии. Инцидент произошел в ходе выполнения учебного полета. Предварительно, причиной послужила техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истербитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб», — уточнили в военном ведомстве. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ. По предварительной версии, причиной крушения истребителя послужила техническая неисправность. Часом ранее telegram-канал Baza также сообщал о крушении истребителя. Авторы канала ссылались на местных жителей. Затем в Минобороны РФ подтвердили информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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