Стала известна причина падения Су-34 в горах Северной Осетии

Российский истребитель Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии. Инцидент произошел в ходе выполнения учебного полета. Предварительно, причиной послужила техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истербитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб», — уточнили в военном ведомстве. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ. По предварительной версии, причиной крушения истребителя послужила техническая неисправность.
Часом ранее telegram-канал Baza также сообщал о крушении истребителя. Авторы канала ссылались на местных жителей. Затем в Минобороны РФ подтвердили информацию.
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