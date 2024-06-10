В детском лагере «Горное ущелье» под Магнитогорском, вторым по величине городе Челябинской области, избили семилетнего мальчика. Об этом URA.RU сообщила мама ребенка.
«Большие вопросы возникают о том, как следят за детьми. Почему в младших отрядах допускают драки, побои, забирание вещей и травмы детей?» — рассказала URA.RU мама мальчика.
По словам мамы, у мальчика сразу забрали телефон, связаться с ребенком, воспитателем или директором лагеря оказалось невозможно. Когда родители приехали, ребенок рассказал, что его избили ребята из своего отряда, после претензий к воспитателю в ситуации обещали разобраться, однако спустя двое суток никаких действий предпринято не было. Мама добавила, что их сын поранил руку об кровать, а также весь исцарапан. При этом раны ему не обработали. Родители приняли решение забрать ребенка до окончания смены.
«Почему я отдаю целого, здорового и веселого ребенка, а забираю всего в ссадинах и в слезах. Мы 10 июня были на приеме у врача, но там отказались писать заключение, так как синяки были не свежие, и нам заявили, что это не считается травмой. Написали претензию в пункт продажи путевок, вечером нам позвонил директор лагеря и принес извинения, пообещал уволить воспитателя. Но проведут ли проверку и кто будет в ответе за тот беспредел, что там происходил?» — спрашивает мама мальчика.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.
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