10 июня 2024

Власти ХМАО назвали сроки начала строительства вокзала в Сургуте

Строительство вокзала в Сургуте начнется в июне—июле 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, перрон, жд вокзал сургут
Вокзал в Сургуте начнут строить уже этим летом Фото:

Строительство железно-дорожного вокзала в Сургуте стартует с июня по июль текущего года. Реконструкцию здания начнут с возведения фундамента и монолитных стен.

«В настоящее время по проекту реконструкции железнодорожного вокзала Сургут пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Строительно-монтажные работы на объекте начнут в период с июня по июль текущего года», — сообщили в telegram-канале SiTV со ссылкой на информацию департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. В 2024 году планируют построить фундамент и начать работу по возведению монолитных стен вокзала.

Проектом предусмотрен крытый пешеходный переход для маломобильных групп с лифтами. По заверениям департамента, вокзал будет построен с учетом современных тенденций для удобства пассажиров.

Ранее URA.RU писало о том, что в сентябре 2023 года в РЖД пересмотрели сроки реконструкции вокзала Сургута. произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.

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Строительство железно-дорожного вокзала в Сургуте стартует с июня по июль текущего года. Реконструкцию здания начнут с возведения фундамента и монолитных стен. «В настоящее время по проекту реконструкции железнодорожного вокзала Сургут пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Строительно-монтажные работы на объекте начнут в период с июня по июль текущего года», — сообщили в telegram-канале SiTV со ссылкой на информацию департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. В 2024 году планируют построить фундамент и начать работу по возведению монолитных стен вокзала. Проектом предусмотрен крытый пешеходный переход для маломобильных групп с лифтами. По заверениям департамента, вокзал будет построен с учетом современных тенденций для удобства пассажиров. Ранее URA.RU писало о том, что в сентябре 2023 года в РЖД пересмотрели сроки реконструкции вокзала Сургута. произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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