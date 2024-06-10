Власти ХМАО назвали сроки начала строительства вокзала в Сургуте

Строительство железно-дорожного вокзала в Сургуте стартует с июня по июль текущего года. Реконструкцию здания начнут с возведения фундамента и монолитных стен.
«В настоящее время по проекту реконструкции железнодорожного вокзала Сургут пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Строительно-монтажные работы на объекте начнут в период с июня по июль текущего года», — сообщили в telegram-канале SiTV со ссылкой на информацию департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. В 2024 году планируют построить фундамент и начать работу по возведению монолитных стен вокзала.
Проектом предусмотрен крытый пешеходный переход для маломобильных групп с лифтами. По заверениям департамента, вокзал будет построен с учетом современных тенденций для удобства пассажиров.
Ранее URA.RU писало о том, что в сентябре 2023 года в РЖД пересмотрели сроки реконструкции вокзала Сургута. произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.
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