Власти ХМАО назвали сроки начала строительства вокзала в Сургуте

Строительство вокзала в Сургуте начнется в июне—июле 2024 года

11 июня 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Вокзал в Сургуте начнут строить уже этим летом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Строительство железно-дорожного вокзала в Сургуте стартует с июня по июль текущего года. Реконструкцию здания начнут с возведения фундамента и монолитных стен. «В настоящее время по проекту реконструкции железнодорожного вокзала Сургут пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Строительно-монтажные работы на объекте начнут в период с июня по июль текущего года», — сообщили в telegram-канале SiTV со ссылкой на информацию департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. В 2024 году планируют построить фундамент и начать работу по возведению монолитных стен вокзала. Проектом предусмотрен крытый пешеходный переход для маломобильных групп с лифтами. По заверениям департамента, вокзал будет построен с учетом современных тенденций для удобства пассажиров. Ранее URA.RU писало о том, что в сентябре 2023 года в РЖД пересмотрели сроки реконструкции вокзала Сургута. произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство железно-дорожного вокзала в Сургуте стартует с июня по июль текущего года. Реконструкцию здания начнут с возведения фундамента и монолитных стен. «В настоящее время по проекту реконструкции железнодорожного вокзала Сургут пройдена государственная экспертиза достоверности технических решений. Строительно-монтажные работы на объекте начнут в период с июня по июль текущего года», — сообщили в telegram-канале SiTV со ссылкой на информацию департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. В 2024 году планируют построить фундамент и начать работу по возведению монолитных стен вокзала. Проектом предусмотрен крытый пешеходный переход для маломобильных групп с лифтами. По заверениям департамента, вокзал будет построен с учетом современных тенденций для удобства пассажиров. Ранее URA.RU писало о том, что в сентябре 2023 года в РЖД пересмотрели сроки реконструкции вокзала Сургута. произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.