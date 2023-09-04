04 сентября 2023

РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, перрон, жд вокзал сургут
Проект вокзала проходит новую экспертизу Фото:

РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута из-за внесения изменений в изначальный проект строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе железной дороги.

«По просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута в проект реконструкции инициировано внесение изменений. В настоящее время обновленный проект заново проходит государственную экспертизу (в ХМАО). Параллельно выполняются работы в соответствии с техническими решениями по локальным конструкциям (фундамент и др.), разрешения по которым были получены ранее. Стройка не останавливается. Сроки окончания работ будут зависеть от сроков получения заключения по новому проекту», — сообщили в пресс-службе.

Окружные власти попросили подрядную организацию АО «РЖДстрой» добавить в проект благоустройство привокзальной площади и предусмотреть стоянку для междугородних автобусов. Также добавить в здании нового железнодорожного комплекса зал ожидания и билетные кассы автовокзала. «Таким образом, появится транспортно-пересадочный узел и будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города мультимодальными маршрутами», — добавили в РЖД.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и РЖД обсуждают завершение реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте с опережением сроков. Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев сообщил, что изначально проект планировали завершить в 2026 году, но после переговоров с подрядчиком срок строительства сократили на год.

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РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута из-за внесения изменений в изначальный проект строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе железной дороги. «По просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута в проект реконструкции инициировано внесение изменений. В настоящее время обновленный проект заново проходит государственную экспертизу (в ХМАО). Параллельно выполняются работы в соответствии с техническими решениями по локальным конструкциям (фундамент и др.), разрешения по которым были получены ранее. Стройка не останавливается. Сроки окончания работ будут зависеть от сроков получения заключения по новому проекту», — сообщили в пресс-службе. Окружные власти попросили подрядную организацию АО «РЖДстрой» добавить в проект благоустройство привокзальной площади и предусмотреть стоянку для междугородних автобусов. Также добавить в здании нового железнодорожного комплекса зал ожидания и билетные кассы автовокзала. «Таким образом, появится транспортно-пересадочный узел и будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города мультимодальными маршрутами», — добавили в РЖД. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и РЖД обсуждают завершение реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте с опережением сроков. Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев сообщил, что изначально проект планировали завершить в 2026 году, но после переговоров с подрядчиком срок строительства сократили на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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