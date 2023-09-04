РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута

05 сентября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Проект вокзала проходит новую экспертизу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута из-за внесения изменений в изначальный проект строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе железной дороги. «По просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута в проект реконструкции инициировано внесение изменений. В настоящее время обновленный проект заново проходит государственную экспертизу (в ХМАО). Параллельно выполняются работы в соответствии с техническими решениями по локальным конструкциям (фундамент и др.), разрешения по которым были получены ранее. Стройка не останавливается. Сроки окончания работ будут зависеть от сроков получения заключения по новому проекту», — сообщили в пресс-службе. Окружные власти попросили подрядную организацию АО «РЖДстрой» добавить в проект благоустройство привокзальной площади и предусмотреть стоянку для междугородних автобусов. Также добавить в здании нового железнодорожного комплекса зал ожидания и билетные кассы автовокзала. «Таким образом, появится транспортно-пересадочный узел и будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города мультимодальными маршрутами», — добавили в РЖД. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и РЖД обсуждают завершение реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте с опережением сроков. Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев сообщил, что изначально проект планировали завершить в 2026 году, но после переговоров с подрядчиком срок строительства сократили на год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута из-за внесения изменений в изначальный проект строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе железной дороги. «По просьбе правительства ХМАО и главы города Сургута в проект реконструкции инициировано внесение изменений. В настоящее время обновленный проект заново проходит государственную экспертизу (в ХМАО). Параллельно выполняются работы в соответствии с техническими решениями по локальным конструкциям (фундамент и др.), разрешения по которым были получены ранее. Стройка не останавливается. Сроки окончания работ будут зависеть от сроков получения заключения по новому проекту», — сообщили в пресс-службе. Окружные власти попросили подрядную организацию АО «РЖДстрой» добавить в проект благоустройство привокзальной площади и предусмотреть стоянку для междугородних автобусов. Также добавить в здании нового железнодорожного комплекса зал ожидания и билетные кассы автовокзала. «Таким образом, появится транспортно-пересадочный узел и будет обеспечена удобная пересадка для пассажиров, следующих в другие города мультимодальными маршрутами», — добавили в РЖД. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и РЖД обсуждают завершение реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте с опережением сроков. Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев сообщил, что изначально проект планировали завершить в 2026 году, но после переговоров с подрядчиком срок строительства сократили на год.