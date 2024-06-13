Коттедж с лифтом продают в Екатеринбурге за 100 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттеджи, коттеджный поселок
Стоимость одного квадратного метра участка — 15,3 тысячи рублей Фото:

В Юго-Западном районе Екатеринбурга трехэтажный коттедж с лифтом и офисным интерьером продают за 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». В доме больше десяти комнат и две парадные лестницы.

«Установлен лифт, две парадные лестницы. Теплый гараж на два машиноместа. Закрытая наземная парковка на десять машин, кондиционирование», — сказано в объявлении. Продавец заявляет, что в коттедже, построенном в 2012 году, выполнен дизайнерский ремонт, проведена канализация, на этажах есть туалеты.

Территория вокруг коттеджа огорожена забором
Территория вокруг коттеджа огорожена забором
Две массивные лестницы внутри ведут наверх
Две массивные лестницы внутри ведут наверх

В доме есть газовая котельная, водоснабжение центральное, а высота потолков составляет три метра. На фотографиях к объявлению видно, что внутри есть также бильярдная. Участок огорожен капитальным забором.

На одном из этажей расположена бильярдная
На одном из этажей расположена бильярдная
На этажах за стеклянными дверями просторные кабинеты
На этажах за стеклянными дверями просторные кабинеты
В коридорах и кабинетах стоят кожаные кресла
В коридорах и кабинетах стоят кожаные кресла
Одна из переговорных комнат
Одна из переговорных комнат
Просторная приемная
Просторная приемная

Ранее URA.RU уже рассказывало о коттедже в Цыганском поселке Екатеринбурга, который продают за 300 миллионов рублей. Кроме коттеджа на участке есть гараж и старый одноэтажный дом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Юго-Западном районе Екатеринбурга трехэтажный коттедж с лифтом и офисным интерьером продают за 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». В доме больше десяти комнат и две парадные лестницы. «Установлен лифт, две парадные лестницы. Теплый гараж на два машиноместа. Закрытая наземная парковка на десять машин, кондиционирование», — сказано в объявлении. Продавец заявляет, что в коттедже, построенном в 2012 году, выполнен дизайнерский ремонт, проведена канализация, на этажах есть туалеты. В доме есть газовая котельная, водоснабжение центральное, а высота потолков составляет три метра. На фотографиях к объявлению видно, что внутри есть также бильярдная. Участок огорожен капитальным забором. Ранее URA.RU уже рассказывало о коттедже в Цыганском поселке Екатеринбурга, который продают за 300 миллионов рублей. Кроме коттеджа на участке есть гараж и старый одноэтажный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...