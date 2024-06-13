Коттедж с лифтом продают в Екатеринбурге за 100 миллионов

В Юго-Западном районе Екатеринбурга трехэтажный коттедж с лифтом и офисным интерьером продают за 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». В доме больше десяти комнат и две парадные лестницы.
«Установлен лифт, две парадные лестницы. Теплый гараж на два машиноместа. Закрытая наземная парковка на десять машин, кондиционирование», — сказано в объявлении. Продавец заявляет, что в коттедже, построенном в 2012 году, выполнен дизайнерский ремонт, проведена канализация, на этажах есть туалеты.
В доме есть газовая котельная, водоснабжение центральное, а высота потолков составляет три метра. На фотографиях к объявлению видно, что внутри есть также бильярдная. Участок огорожен капитальным забором.
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В Юго-Западном районе Екатеринбурга трехэтажный коттедж с лифтом и офисным интерьером продают за 100 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимость». В доме больше десяти комнат и две парадные лестницы. «Установлен лифт, две парадные лестницы. Теплый гараж на два машиноместа. Закрытая наземная парковка на десять машин, кондиционирование», — сказано в объявлении. Продавец заявляет, что в коттедже, построенном в 2012 году, выполнен дизайнерский ремонт, проведена канализация, на этажах есть туалеты. В доме есть газовая котельная, водоснабжение центральное, а высота потолков составляет три метра. На фотографиях к объявлению видно, что внутри есть также бильярдная. Участок огорожен капитальным забором. Ранее URA.RU уже рассказывало о коттедже в Цыганском поселке Екатеринбурга, который продают за 300 миллионов рублей. Кроме коттеджа на участке есть гараж и старый одноэтажный дом.